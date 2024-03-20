Akaryakıt Fiyatlarındaki Son Dakika Gelişmesi: Bu Gece Benzin ve Motorine Beklenen Zam!

Türkiye'de, döviz ve petrol fiyatlarındaki artışlar, akaryakıt fiyatlarında önemli bir etkiye sahip. Özellikle benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde bu iki kritik faktör dikkate alınmakta. 20 Mart 2024 tarihi itibarıyla yaşanan güncel fiyat artışları, vatandaşların yakından takip ettiği bir konu haline geldi.

Akaryakıt Fiyatlarındaki Son Durum

Benzin ve motorin fiyatlarına yapılan son zamlarla, litre başına benzin fiyatı 1 lira 34 kuruş, motorin fiyatı ise 1 lira 11 kuruş artış gösterdi. Bu zamla birlikte benzin ve motorin fiyatları 43 TL sınırını aştı. Geçtiğimiz haftalarda da benzin ve motorin fiyatlarına benzer zamlar uygulanmıştı, bu da akaryakıt fiyatlarındaki artış eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.

İstanbul'da Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul özelinde akaryakıt fiyatlarına bakıldığında, motorin litre fiyatı 41.82 TL'den, benzinin litresi ise ortalama 42.06 TL'den işlem görüyor. Bu fiyatlar, tüketicilerin bütçesini doğrudan etkileyen ve günlük yaşamın bir parçası olan önemli bir harcama kalemini oluşturuyor.

Akaryakıt Fiyatlarının Hesaplanma Yöntemi

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi süreci, birkaç önemli adımdan oluşmaktadır. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, öncelikle gümrüksüz rafineri fiyatı üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) payının eklenmesiyle gerçekleştirilir ve KDV hariç Rafineri satış fiyatı ortaya çıkar. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı'nın belirlenmesinde ise, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kurunun takibi esas alınır. Bu takip sonucunda, belirli bir fiyat değişim farkı dahilinde gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanır.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler arasında döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatları bulunmaktadır. Bu iki faktörün yanı sıra, vergiler ve devlet tarafından belirlenen diğer paylar da fiyatlar üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Vatandaşlar için akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, yaşam maliyetinde önemli bir yük oluştururken, bu fiyat değişikliklerini anlamak ve öngörmek, ekonomik planlamalar açısından büyük önem taşımaktadır.