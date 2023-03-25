İran'ın başkenti Tahran'da dans eden 5 genç kızın görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Dans videosu dünyaya yayılan genç kızlar dans ettikleri yere götürülerek özür videosu çekmeye zorlandı. Olay dünya çapında gündem oldu ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar "İran için Dans" akımı başlatarak destek oldu.

VİDEOLARI İZLENME REKORU KIRDI

İran’da 5 genç kız başkent Tahran'ın yerleşim bölgesi Ekbatan'da Nijeryalı rapçı Rema’ya ait ‘Calm Down’ şarkısı ile dans ettikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Genç kızların dans ederken yayımlanan görüntüleri kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

BÖYLE ÖZÜR DİLETTİLER

Dans videosu dünyaya yayılan 5 genç kız gözaltına alınıp 2 gün boyunca sorguda kaldıktan sonra, dans videosunun çekildiği yere götürülerek, özür videosu çekmeye zorlandı. Bu görüntü büyük tepkiye neden oldu.

SELENA GOMEZ VE REMA’DAN DESTEK

Kızların tutuklanma haberinin ardından sosyal medya hesabından dayanışma mesajı yayımlayan rapçı Rema, 'Daha iyi bir dünya için savaşan tüm güzel kadınlara, sizden ilham alıyorum, sizin için şarkı söylüyorum ve sizinle hayal kuruyorum.' dedi. Amerikalı şarkıcı Selena Gomez, Instagram hikayesinde bir genç kızlar için, 'Bu genç kadınlara ve temelden değişim talep eden İran'ın tüm kadınlarına sevgiler. Lütfen gücünüzün ilham verici olduğunu bilin.' mesajı paylaştı.

DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Evet İran'da toplum içinde dans etmek, crop giymek ve başörtüsü giymemek hala yasa dışı... Saçınızı açmak ya da dans etmek bir meydan okuma eylemi olarak görülür ve sonuçları ağır olabilir. Olay dünya çapında gündem oldu ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar "İran için Dans" akımı başlatarak destek oldu. Rema ve Selena Gomez'in "Calm Down" şarkısı İran'da artık bir destek marşına dönüştü. 5 genç kızdan haber alınamadığı belirtiliyor. Sosyal medya hesapları silindi.

SOSYAL MEDYA COŞTU

Sosyal medyada bu video ile ilgili bazı yorumlar şöyle:

- İran'daki kız kardeşlerimizle dayanışma içinde olmaya devam ediyoruz!

- Ahlaksız rejimleriniz tarihin çöplüğüne gidecek. Yaşasın dayanışma! Bir milleti iki türlü yok edebilirsiniz: 1. maneviyatını, milli ve manevi değerlerini yok ederek 2. din adı altında bağnazlığı, yobazlığı dayatarak

- Atatürk’ e sonsuz teşekkürler , İran halkına özgürlük diliyorum.

- İyi ki ATATÜRK 🙏🇹🇷Allah nur içinde yatırsın mekanı cennet olsun güzel atam bize her hakkı zahmetsiz altın tepside sundu

- Yanlış olmuş oysa İran insanları gerçekten eğitimli kültürlüler kadınları da çok güzel 😊 İnşallah bu rejimden kurtulurlar bir an

- Bu nasıl insanlık zorla insanlara baskımı yapılır herkez istediği hayatı yaşasın. (YHM)