1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının üzerinden bu yana tam 1 yıl geçti. Devletin müteahhit firmalara geçiş garantisi adı altında ödeyeceği para Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bugün yaptığı açıklamayla belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yıllık 16 milyon 425 araç için Hazine garantisi verilen ve yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nden bir yılda 2 milyon 200 bin araç geçtiğini açıkladı.

Adıyaman’da bugün açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, “Yarın, hem şanlı Çanakkale Zaferi’mizin 108. yıl dönümü, hem de ecdada saygı, geleceğe armağan olarak nitelendirdiğimiz 1915 Çanakkale köprümüzün açılışının 1. yıl dönümü. Tasarım ve mühendislik anlamında enlerin ve ilklerin köprüsünü inşa ettik ve ülkemizin bütünsel kalkınma hamlesi için dev bir adım olan bu eserimiz meyvelerini veriyor. Bugüne kadar 2 milyon 200 bin araç, 1915 Çanakkale köprümüz sayesinde kara yolunu kesintisiz şekilde kullandı. 2 milyona yakın araç ise Malkara-Çanakkale Otoyolu’nu kullandı. Böylece bölge ekonomisi canlandı, turizme, tarıma ve istihdama önemli katkılar sağlandı. Sonuçta ülkemiz kazandı, milletimiz kazandı.”

GÜNLÜK 45 BİN ARAÇ GARANTİSİ

Köprüyü, 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklifiyle kazanan Türkiye ve Güney Koreli firmalardan oluşan ‘Daelim–Limak–SK–Yapı Merkezi Ortak Girişimi’ hayata geçirdi. 1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin yıllık 16 milyon 425 bin araç geçiş garantisi verildi. Verilen garantide araç başı ücret 15 Euro + KDV oldu.

BİR YIL İÇİN ÖDENEN PARA

Hazine, 1915 Çanakkale Köprüsü için geçmeyen her araç başına 17.7 Euro ödüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün bir yılda 2 milyon 200 bin araç geçtiğini açıkladı. Buna göre geçmeyen 14 milyon 225 bin araç için devletin kasasından toplam 251 milyon 782 bin 500 Euro (bugünkü kurla 5 milyar 86 milyon lira) çıkacak.