DEVA Partisi, “Hayat Türkiye” adlı bir proje hazırlığında olduğunu duyurdu. Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan animasyonda, DEVA Partisi’nin benimsediği şehirleşme modeli resmedildi. Reklamda, “Hayat Türkiye, çok yakında” ifadeleri kullanıldı.

Geleneksel mimaride “hayat” vardı

Geleneksel Anadolu mimarisindeki hayatlı evlerin örnek gösterildiği filmde, “Son 20 yılda kentlerimizin hepsi birbirinin aynı, altyapıları sorunlu, yılları eksik binalarla doldu. Sadece bina yapmayı düşünenler ‘hayat’ı unuttular” denildi.

‘Hayat dolu şehirleşme devadır’

Proje, “Oysa bir evi ev yapan içindeki ‘hayat’ olduğu gibi, bir şehri şehir yapan da içindeki ‘hayat’. Kentlerimiz planla, programla, insanı ve doğayı odağına alan biçimde özenle büyümeli. Biz DEVA Partisi olarak bu konu üzerinde yıllardır çalışıyoruz. Kimseyi mağdur etmeden, kimseyi oldu bittiye de getirmeden. Modern, güvenli, sorunsuz, hayat dolu şehirleşme devadır” sözleriyle tanıtıldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ