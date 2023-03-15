CHP’li Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerine “Bize 11 ilimiz içinden pek çok bölgeden faturaların geldiği bilgisi geliyor. Bu doğru mudur? Evsiz kalan milyonlarca vatandaşımıza böyle bir şey nasıl yapılabilir?” diye sorarken; bakanlık yetkilileri sessiz kaldı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda Cumhurbaşkanına BOTAŞ’ı bölme yetkisi veren düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi görüşüldü. Enerji ve Altyapı Politikalarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı konuşmada düzenlemeyi eleştirdi ve partisinin politikalarını anlattı. CHP’li Akın, seçime iki ay gibi kısa bir süre kala iktidarın giderayak kanun teklifinin getirildiğine işaret etti.

Elektrikli araçlarla ilgili özel tüketim vergisi düzenlemesini eleştiren CHP’li Akın, “Biz iktidara geldiğimizde elektrikli araçlar daha alınabilir olacak. İki ay sonra şarj istasyonları alanlarını 2025 yılı itibarıyla tüm Türkiye’de hazır hale getireceğiz. Şehirlerarası taşımacılıkta her 150 kilometrede bir elektrikli şarj istasyonlarının kurulmasını temin edeceğiz” dedi.

‘KONTRAT YAPMA YETKİSİNİ YANDAŞLARA VERME NİYETİNDESİNİZ’

BOTAŞ’ın uzun vadeli kontrat yapma yetkisinin devredilmek istendiğine dikkat çeken CHP’li Akın, 2001 yılında çıkan yasayla BOTAŞ’ın ithalattaki payının 2009 yılına kadar yüzde 20’ye düşürülmesinin hedeflendiğini ancak bunun sağlanamadığını kaydetti. CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“BOTAŞ'ın payının yüzde 20'ye düşürülmesi hiçbir zaman sağlanamadı. Hatta şimdilerde yüzde 90'lara kadar çıktı, şimdi, bu kanun teklifiyle de bu hüküm ortadan kaldırılıyor. Bununla birlikte, AK Parti iktidarı giderayak doğal gaz alımlarında kontrat yapma yetkisini BOTAŞ'la beraber maalesef yandaşlara verme niyetinde olduğunu görüyoruz. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanı olduğu varlık şirketine devredildikten sonra zarar etmeye başladı. Bu düzenlemeyle Türkiye'nin doğalgaz alım anlaşmaları bulunan LNG hariç Rusya, İran, Azerbaycan gibi ülkelerle hem BOTAŞ'ın hem de özel sektörün uzun vadeli yeni alım anlaşması yapmasının da önü açılıyor.”

‘MİLLİ ENERJİ SEKTRÖRÜNE DESTEK VERMEK İSTEYEN SEÇİMİ BEKLERDİ’

CHP’li Akın; Türkiye'nin en büyük kamu iktisadi teşebbüslerinden biri olmasına karşın, tek adam rejiminde Türkiye Varlık Fonuna devredildikten sonra zarar etmeye başlayan BOTAŞ'ın bölünmesine ilişkin Cumhurbaşkanına sınırsız yetki verilmesinin doğru olmadığını kaydetti. CHP’li Akın, şunları ifade etti:

“İki ay sonra seçim var, normalde ülkesine, ülkenin millî olması gereken enerji sektörüne gerçekten destek vermek isteyenler seçimi beklemeleri gerekirdi. Ben buradan, müsaadenizle, uyarmak isterim: BOTAŞ'ın iletim ve depolama alanındaki faaliyetleri stratejik bir öneme sahiptir ve bu alanlarda kamunun gücünü asla azaltmaya çalışmamanızı tavsiye ediyorum, şu kalan iki ay sürede. Bu sistemi değiştireceğiz, milletimizi gerçek anlamda siyasetüstü bir enerji politikasıyla tanıştıracağız.

‘DEPREMZEDELERE ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURASI MI GELİYOR?’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, deprem felaketinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Elektrik ve doğalgaz faturalarını erteleyeceğiz” dediğini belirterek, “Bize 11 ilimiz içinden pek çok bölgeden faturaların geldiği bilgisi geliyor. Bu doğru mudur? Evsiz kalan milyonlarca vatandaşımıza böyle bir şey nasıl yapılabilir?” diye konuştu. CHP’li Akın, komisyonda Rusya’ya doğalgaz ithalatından kaynaklı borcun ertelendiği iddiasının da doğru olup olmadığını sorusunu yöneltti. CHP’li Akın Türkiye’nin İran ile uzun vadeli doğalgaz anlaşmasının bitmesine 3 yıl olmasına karşın yeni bir anlaşma yapıldığı iddiasını da gündeme getirdi. CHP’li Akın, enerjinin bir tasarım ve tercih meselesi olduğunu belirterek, “Biz enerjiyi tasarladık, Türkiye’yi önce 2030’a, ardından 2050’lerer taşıyacak bütün projelerimiz hazır. Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle bu ülkenin liyakatli insanlarıyla bunu ayağa kaldıracağız ve milletimizi de ülkemizi de aydınlık yarınlara taşıyacağız” diye konuştu.