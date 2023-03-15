Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; şubat ayında 80 bin 31 konutun satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yaşanan düşüş yüzde 18 olurken, istatistiklerin Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra alınan ilk resmi veriler olması bakımından önemli olduğu kaydedildi. MARS İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, “Deprem sonrası satın alma reflekslerinde belirgin bir farklılaşma yaşandı. Zeminin ve konutun sağlamlığı daha fazla sorgulanıyor, kat sayısı, mimari yapısı değerlendirmeye alınıyor ve sonrasında karar veriliyor. Depremin oluşturduğu bu farkındalık devam ederse bir kelebek etkisi yaratarak yasaları, uygulayıcıları ve dolayısıyla gayrimenkul sektörünü yenileyebilir. Böylece yapı stoku sağlıklı ve güvenli bir hale kavuşabilir” diye konuştu.

Hakan Bucak, yabancı yatırımcıya konut satışında da düşüş yaşandığını belirterek, “Şubat ayında yabancıya 3 bin 350 konut satıldı ve geçtiğimiz yıla göre yaşanan kayıp yüzde 27. Deprem farkındalığı yabancıda da oluştu. Onlar da yapının sağlamlığını gösteren belgeler istiyorlar ve fay hatlarına uzak ve zemini sağlam lokasyonlara yöneldiler. İstanbul özelinde konuşacak olursam; az katlı villa tipi projelerin bulunduğu Beykoz, Sarıyer, Maden gibi İstanbul’un kuzeyine yönelim artmış durumda” açıklamasında bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), deprem sonrasında merakla beklenen şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Şubat ayında gerçekleşen konut satışı 80 bin 31 olurken, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yaşanan kayıp yüzde 18 oldu. Kahramanmaraş depremlerinin satışlara etkisi en çok İstanbul’da görüldü. İstanbul’da konut satışı bir önceki aya göre yüzde 14, 2022 yılı Şubat ayına göre ise yüzde 15 düştü.

Konut satış rakamlarını değerlendiren MARS İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, “6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri çok büyük bir alanda, 11 ilimizde yıkıma yol açtı. Yüzyılın felaketinin yol açtığı yıkım bize yapılardaki bütün hataları gösterdi. Son dönemin en büyük bilgi bombardımanına maruz kaldık, yetmedi kendimiz oturduk araştırdık. 6 Şubat öyle görünüyor ki, gayrimenkul sektörü için bir milat olacak. Büyük bir farkındalık oluştu ve farkındalığı yüksek tüketici kitlesi; sağlıklı, güvenli yaşam alanları istiyor. Satın alma kararını verirken bu kriterleri yerine getiren konutlar tercih edilecek. Binanın mimarisi, konumu, sahip olduğu kat sayısı, zemini; şehre uzaklığından, dış görüntüsünden, deniz görüp görmediğinden daha önemli bir hale geldi” diye konuştu.

Hakan Bucak, oluşan deprem farkındalığının gayrimenkul sektörünü dönüşüme uğratacağını, sektörün işin uzmanlarına kalacağını ve markalı inşaat üreticilerine yönelimin artacağını da sözlerine ekledi.

İstanbul’da Deprem Korkusu Fiyatlarda Dalgalanma Yarattı

Kahramanmaraş depremlerinin beklenen olası İstanbul depremini tekrar gündemin ilk sırasına çıkardığını belirten Hakan Bucak, “İstanbul’da tüketici tarafında oluşan hassasiyeti hızlıca gözlemledik. Bir panik havası oluştu ve zemini sağlam bölgelere doğru bir hareketlilik yaşandı. Aynı şekilde az katlı yapılara yönelim arttı. Panik havası hem kiralama hem de satın alma tarafında rakamlarda bir miktar yükselişe neden oldu. Ama bu durumun uzun soluklu olmasını beklemiyoruz; çünkü panik havası geçtikten sonra insanlar planlamalarını daha sakin yapmaya başlayacak, kentsel dönüşüm ve bina güçlendirme faaliyetlerinin hızlanmasının da sürecin sakin ve soğukkanlı yürütülmesine katkısı olacağı görüşündeyiz” diye konuştu.

Yabancılar Deprem Dolayısıyla İstanbul’un Kuzeyine Yöneldi

Hakan Bucak konuşmasında yabancı yatırımcıya konut satışı hakkında da bilgi verdi ve şunları kaydetti; “Şubat ayında yabancıya satılan konut adedi 3 bin 350 ve geçtiğimiz yıla göre yaşanan kayıp yüzde 27. Yabancı yatırımcıda da deprem odaklı bir farkındalık oluştu. Onlar da tıpkı yerli alıcı gibi yapının sağlamlığını gösteren belgeler istiyorlar. Yanı sıra zemini sağlam fay hatlarına uzak lokasyonlara yöneldiler. İstanbul özelinde konuşacak olursam; az katlı villa tipi projelerin bulunduğu Beykoz, Sarıyer, Maden gibi İstanbul’un kuzeyine yönelim artmış durumda.” Rusların Türkiye konut sektörüne artarak devam eden ilgisini de değerlendiren Hakan Bucak, “Yabancıya konut satışında 10 aydır devam eden Rus liderliği Şubat’ta da devam etti. Öyle görünüyor ki, savaş bitinceye kadar Rusların Türkiye’ye ilgisi devam edecek. Bu durum 2-3 yıl sürebilir” diye konuştu. (YHM)