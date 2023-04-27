“Kadın Emeği Pazarı Sosyal Dayanışma Kermesi” 6-7 Mayısta yapılacağı açıklandı. Kermes organizasyonu sorumlulara gönüllülerin kermese oyuncak, yiyecek, kıyafet, mutfak eşyası vb ürünleri bağışlayarak destek sağlayabileceklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada “Birlik ve beraber hareket etmeye ihtiyaç duyduğumuz, toplumsal dayanışmanın daha kıymetli olduğu dönemlerden geçmekteyiz. Yaşadığımız deprem felaketinde verdiğiniz destek için tekrar teşekkür ederiz. Dayanışmada sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Ramazan Bayramında ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yüzler güldü. Önümüzde Anneler günü var, istiyoruz ki annelerimize de tarak, tırnak makası, iç çamaşır, kişisel bakım ürünleri, ped vs oluşan “Anneler gülsün” çantalarımızı hazırlayalım.

Gelin bir kez daha dayanışma içerisinde “Anneler gülsün” çantalarımızın içerisine sevgi dolduralım. Anneler gününde annelerimize ulaştıralım.” İfadeleri kullanıldı.

YENİGÜN GAZETESİ