Üsküdar Selimiye’deki Atık Yönetim Merkezi’nde özel bir alan oluşturan Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü belediye çalışanlarından oluşan kalabalık bir ekiple seyyar tuvalet üretimine başladı.

Alafranga ve alaturka olmak üzere iki farklı şekilde seyyar tuvalet üretimi yapan ekipler propan malzeme kullanıyorlar. Üretimi sosyal medya hesabından duyuran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Deprem bölgesinde en büyük ihtiyaçlardan biri de tuvalet ve lavabo. Kendi atölyemizde seyyar tuvalet-lavabo üretmeye başladık. Mümkün olan en çok adette ve hızlı bir şekilde afet bölgelerine ulaştıracağız. Acımız büyük ama bugünleri hep beraber çok çalışarak hızla atlatacağız” dedi.

Seyyar tuvalet ve lavabolardan ilk etapta 100 adet üretildi. Üretilen ilk parti seyyar tuvalet ve lavabolar Üsküdar Belediyesi’nin sorumluluk alanı olan İskenderun’a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Selimiye Atık Yönetim Merkezi’ndeki atölyedeki çalışmalar bununla da sınırlı kalmayıp imal edilen seyyar tuvalet ve lavabolar diğer deprem bölgelerine de gönderilmeye devam edilecek. (YHM)