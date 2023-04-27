Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mide rahatsızlığı, Türkiye'nin siyasi gündemine oturdu ve Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalar ile birlikte kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerdeki yoğun programı ve çeşitli etkinliklerde kabul ettiği ikramlar, mide rahatsızlığına neden oldu. Ortak yayında gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, rahatsızlanınca yayın durdurulmuştu. Yaklaşık 10 dakika sonra ekranda yeniden görünen Erdoğan, rahatsızlığının midesini üşütmesinden kaynaklandığını söyledi.

Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar planlanmış olan Mersin mitingi ile birlikte diğer programları da iptal edildi. Konu hakkında açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyi. Milletin duası arkasında. Temposunun yoğunluğu hepimiz biliyoruz. Midesini üşütmüş, Cumhurbaşkanımız hiç kıramıyor. İkramları kabul ediyor, çeşitli yerlerde mola veriyor. Günlük akışını değiştiriyor. Endişe edilecek bir şey yok. Programlarına da yarın başlayacak yoğun bir biçimde.'' ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ