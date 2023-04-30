Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara mitinginde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bu yüz binler 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor. Ankara'nın tüm ilçelerine, tüm mahallelerine sevgilerimi iletiyorum. Ankara'yı ancak bu şehrin mana sırrına erenler anlayabilir, kucaklayabilir. Rabbime bana Ankaralılar gibi dava arkadaşları verdiği için hamdediyorum.

Şimdi gelirken bir bilbord gördüm Ankara daha iyi hizmete layık diyor. Dün baktım İzmir'e de onu yazmış. 4 Yıldır İstanbul'da İzmir'de Ankara'da ne yaptınız? Eğer CHP'yi tanımak istiyorsanız 3 kelime yeter; çöp, çukur, çamur. İstanbul'u çöp dağlarından kuratdık. suzukluktan kurduk. Burda da yine Melih kardeşimin gayretiylr Ankara'yı susuzluktan kurtardık Bunlara hatırlatalım,Ankara'da başkentin havalimanını yapan kim, bunlar mı yaptı? Bütün şu Ankara:'daki metroları kim yaptı. Kardeşlerim bunlarda yalandan başka bir şey olamaz. Yalanın en önemli mimarı By by Kemal. 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mefta yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştiriyor.

Başkan Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde tarihi kalabalığa hitap ediyor.