Bybit, dünyanın en çok ziyaret edilen üçüncü kripto para borsası olarak piyasadaki taleplere yanıt verme çabalarını üst düzeye çıkarırken, USDC çiftlerinde büyük bir hacim artışı yaşadığını bildirdi. Kripto ve bankacılık sektöründe son zamanlarda yaşanan volatilitede güvenli liman ve güvenilir platform arayışında olan yatırımcıların yolu, sunduğu üst düzey güvenlik ile piyasa derinliği nedeniyle Bybit’le kesişti. Bybit’in USDC spot piyasasında hacmi %1.437 z artış yaşadı. USDC’nin sağladığı bu katkıyla, toplam spot işlem hacminin %8’den %40’a çıktığı görüldü. Bybit’in vadeli piyasasında, USDC/USDT çiftinin günlük işlem hacminin 380 milyon doları aştığı görüldü. Yıllık fonlama oranı ise %740 orana yükseldi. Bybit, bu başarı hikâyesini, hızla büyüyen kullanıcı tabanının yanı sıra uzun ve kısa vadeli yatırımcılar ile kuruluşların platforma duydukları güvene borçlu. Bybit’in piyasanın en zorlu koşullarından bile alnının akıyla çıkmayı başaran alım-satım motoru, rezerv kanıtı ve sapasağlam risk yönetimi, kripto para borsasının 2022’deki büyük zorluklara rağmen piyasa payını arttırdığını gözler önüne serdi. Bu trend, 2023’te de sürecek gibi görünüyor. Alım-satım deneyimini ve portföy yönetimini optimize etmek adına Bybit, opsiyon sözleşmelerinde sıfır işlem ücretinin yanı sıra USDC/USDT, BUSD/USDT, DAI/USDT ve WBTC/BTC gibi başta gelen sabit coin çiftleri ile tüm USDC Spot çiftlerinde de sıfır işlem ücreti sunuyor. Uzun vadeli sorunlar geleneksel finans sisteminin meşruiyetini olumsuz etkilemeye devam ederken, popüler kripto para borsası kullanıcılarına Bybit Wallet gibi Web3 dünyasından alternatifler sunuyor. Bybit Wallet, kullanıcılara merkeziyetsiz finansa erişirken fonlarını emanette ve güvende tutmalarını sağlayan bir ürün. Kısa süre önce görücüye çıkarılan Bybit Kart ise Mastercard ağının gücünü arkasına alan bir ön ödemeli kart. Kullanıcıların kolayca alışveriş yapmalarını ve ATM’lerden nakit çekmelerini sağlayan, kriptodan itibari paraya geçişi mümkün kılan harika bir çözüm. Sanal kart kullanıma hazır. Fiziksel kart için ön başvurular 17 Mart itibarıyla başladı. Bybit, 2023’ün ilkbaharında açılacak Dubai’de yeni merkez ofisinin hazırlıklarına devam ediyor. Ortadoğu’nun dijital varlık merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Dubai’de 400’ü aşkın kripto ve blok zinciri şirketi bulunuyor. Bybit, bölgenin 2. numaralı kripto borsası olarak adını yazdırmış durumda. Bir yıldan kısa bir sürede Bybit, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA) bölgesinde 33,5 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşmayı başardı. 2023 yılında bu sayı iki katına ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bybit’in kurucu ortağı ve CEO’su Ben Zhou, “Bybit olarak dinliyor, önemsiyor ve geliştiriyoruz. Bu konuda inanılmaz başarılıyız. Müşterilerimizin en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak bizim bir numaralı görevlerimiz arasında. Piyasanın en dalgalı olduğu zamanlarda yaşanan hacim artışlarını bile sorunsuzca destekleyebiliyoruz. Bu mükemmel başarıyı platformumuzu bütünlüğüne, fon güvenliğine, güvenliğe, ürün entegrasyonlarına ve risk yönetimine öncelik vererek geliştirmeye borçluyuz. Gücünü Yapay Zekâ’dan alan işlem botları, göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşen itibari para dönüştürme işlemleri ve rezerv kanıtları gibi üst düzey ürünler sunarak müşterilerimizi süper güçlerle donatmaya kararlıyız.” diyerek düşüncelerini ifade etti. Sözlerine devam eden Zhou, “Bybit, aşırı volatilite yaşanan zamanlarda güven ve şeffaflık arayışında olanların güvenli limanı. Bu özellikler sayesinde Bybit, dünyanın dört bir yanında bulunan yatırımcıların “Kriptoya Açılan Kapısı” olma hedefine emin adımlarla ilerliyor.” diyerek düşüncelerine nokta koydu.