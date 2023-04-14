Siyasi etiğin rafa kaldırıldığı bir  ülkede, sanat etiğinden söz edilebilir mi?  Afet  ve  felaketlerde,        kayıplarımızın     ardından,   kişiye  göre değişen ölçeklerde    şok,  yoksunluk  ve yas      yaşantıları  deneyimleriz.   Böylesi bir ruhsal travma  halinde;   ne kültürü, sanatı, edebiyatı,   ne  seçimleri kimin kazanacağını,   ne de  Ukrayna-Rusya savaşını  vd.ni  düşünürüz.   Afet sonrası,    ilk olarak  hayatta  olduğumuza şükrederiz.   Sonrasında  barınma ve  beslenme  önceliğimiz olur.   Fakat bir kesimin,  özellikle sanat dünyasının  kafası bu konuda  oldukça karışık görünüyor. 

 6  Şubat   depremleri,    toplumun çoğunluğunu  derinden  etkilemiş  iken;   bu büyük travmayı  “yüce sanat”  ile iyileştirebileceğini  düşünebilecek kadar naif ve ayakları yere basmayan    bir kitle ile   karşı karşıyayız  maalesef.  Yere basmıyor  çünkü daha kendi içinde bulunduğu durumu idrak etmekten aciz! Beklersiniz ki   kültür-sanat emekçilerinin sorunlarına kafa yorulsun  ya da  sanatın özgürlüğü   ve özerkliği savunulsun. Ne gezer!

Sanat alanında,  yukarıdan aşağıya    hâkimiyet    sermayeyi de elinde bulunduran  büyük kurumların  güdümünde.  Gerçeklere gözlerini kapatmış bir kısım “entelektüel”  de  neme lâzımcılıktan,  kültür-sanat politikalarını  onlara belirletiyor  yıllardır. İçeride de dışarıda da kurumsal sponsorlukları ve devlet desteğini yanlarına alarak  ülkeyi “tanıttığını”  iddia edenler  de aynı  “muktedirlerin”  içinde.    Öyle bir algı yaratıyorlar ki sanki sanat aşkıyla yanıp tutuşan sanat erbabı, yüksek alemlerden inmese  ve son sürat etkinliklerine devam etmese,  çok büyük şeyler kaybedeceğiz!   Habire darbe üstüne darbe!     Sanattan da yemişiz çok mu?

Hal böyleyken  ”yüce gönüllülüğümüzle”    harıl harıl,  hız kesmeden devam ettirdiğimiz  “sanat faaliyetlerimizi”  gerçekleştirmemiz,  başta deprem bölgelerimiz olmak üzere tüm  yurttaşlarımızı   ihya edecekmiş!  Henüz daha örgütlü  halde bile değilken,  güçlenecekmişiz!   Sanat yoluyla yaralarımızı saracakmışız!    Öyle mi? Geçiniz bunları  lütfen!  Acil ihtiyacımız bu değil!  Tekrar ediyorum: Bu acil değil!..   Yapabiliyorsanız,   herkese açık bir platformda  en çok kazanan sanatçı, galerici   müzayedeci vd.  başta  olmak üzere  önümüzdeki sezon boyunca   sağlayacağınız  kazancı  bağışlayın!    Basın bültenleriyle,  çeşitli isimleri öne çıkartarak, şov yaparak,  gürültülü bir şekilde tüm medyada   depremzedelere yardım  yapılacağını    deklere  edeceğinize,  bunu yapın!  Böylece  geride kalan  hepimiz    ihya  olalım! 

 Devam edecek…