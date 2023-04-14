Siyasi etiğin rafa kaldırıldığı bir ülkede, sanat etiğinden söz edilebilir mi? Afet ve felaketlerde, kayıplarımızın ardından, kişiye göre değişen ölçeklerde şok, yoksunluk ve yas yaşantıları deneyimleriz. Böylesi bir ruhsal travma halinde; ne kültürü, sanatı, edebiyatı, ne seçimleri kimin kazanacağını, ne de Ukrayna-Rusya savaşını vd.ni düşünürüz. Afet sonrası, ilk olarak hayatta olduğumuza şükrederiz. Sonrasında barınma ve beslenme önceliğimiz olur. Fakat bir kesimin, özellikle sanat dünyasının kafası bu konuda oldukça karışık görünüyor.

6 Şubat depremleri, toplumun çoğunluğunu derinden etkilemiş iken; bu büyük travmayı “yüce sanat” ile iyileştirebileceğini düşünebilecek kadar naif ve ayakları yere basmayan bir kitle ile karşı karşıyayız maalesef. Yere basmıyor çünkü daha kendi içinde bulunduğu durumu idrak etmekten aciz! Beklersiniz ki kültür-sanat emekçilerinin sorunlarına kafa yorulsun ya da sanatın özgürlüğü ve özerkliği savunulsun. Ne gezer!

Sanat alanında, yukarıdan aşağıya hâkimiyet sermayeyi de elinde bulunduran büyük kurumların güdümünde. Gerçeklere gözlerini kapatmış bir kısım “entelektüel” de neme lâzımcılıktan, kültür-sanat politikalarını onlara belirletiyor yıllardır. İçeride de dışarıda da kurumsal sponsorlukları ve devlet desteğini yanlarına alarak ülkeyi “tanıttığını” iddia edenler de aynı “muktedirlerin” içinde. Öyle bir algı yaratıyorlar ki sanki sanat aşkıyla yanıp tutuşan sanat erbabı, yüksek alemlerden inmese ve son sürat etkinliklerine devam etmese, çok büyük şeyler kaybedeceğiz! Habire darbe üstüne darbe! Sanattan da yemişiz çok mu?

Hal böyleyken ”yüce gönüllülüğümüzle” harıl harıl, hız kesmeden devam ettirdiğimiz “sanat faaliyetlerimizi” gerçekleştirmemiz, başta deprem bölgelerimiz olmak üzere tüm yurttaşlarımızı ihya edecekmiş! Henüz daha örgütlü halde bile değilken, güçlenecekmişiz! Sanat yoluyla yaralarımızı saracakmışız! Öyle mi? Geçiniz bunları lütfen! Acil ihtiyacımız bu değil! Tekrar ediyorum: Bu acil değil!.. Yapabiliyorsanız, herkese açık bir platformda en çok kazanan sanatçı, galerici müzayedeci vd. başta olmak üzere önümüzdeki sezon boyunca sağlayacağınız kazancı bağışlayın! Basın bültenleriyle, çeşitli isimleri öne çıkartarak, şov yaparak, gürültülü bir şekilde tüm medyada depremzedelere yardım yapılacağını deklere edeceğinize, bunu yapın! Böylece geride kalan hepimiz ihya olalım!

Devam edecek…