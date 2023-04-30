"AK Parti olarak meseleye baktığımızda 14 seçimi geride bıraktık. Son seçimde milletimizden onay alarak dolu dolu 5 seneyi geride bıraktık" diyen Binali Yıldırım, “Bu seçimi farklı kılan; bu seçimde ilk defa bakıyoruz, dünya özellikle batı ülkeleri, Amerika, gelişmiş diye tabir edilen ülkeler ‘2023’ün en önemli seçimi yapılacak’ diyor. Hangisi bu? Türkiye’deki seçim. Niye bu kadar ilgilerini çekiyor? Bizi sevdiklerin mi? Öyle bir şey yok. Burada şu gerçeği görmek lazım. Bu seçim ilk defa bölücü terör örgütlerinin, FETÖ’nün meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir seçimdir. Neye dayanarak söylüyorum? HDP bir partidir, parlemantodadır ama HDP Kılıçdaroğlu’nun adaylığı açıklanmadan önce çıktı, ‘Biz kendi adayımızı çıkaracağız’ dediler. Sonra birden bire bir gelişme oldu. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı açıklandı. ‘Biz aday çıkarmayacağız’ dediler. Bu gelişmeyle birlikte gece gündüz dağdaki terör ele başları, başka ülkelerdeki Fetöcüler açıklama yapmaya başladı. Diyorlar ki açık açık, ‘14 Mayıs artık bir milattır. 14 Mayıs’tan sonra kapılar kırılacak, Apo çıkacak. Bu İHA’lar, SİHA’lar bize nefes aldırmıyor. Bunlar üzerimizden çekilecek. 100 yıllık Cumhuriyet değişecek.' Her şey söyleniyor. Ama bu Millet İttifakı içinde yer alanlar bir şey demiyor.” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, “Hedef şaşırtmak için bana yükleniyorlar. Bizim vazifemiz milletle gerçekleri paylaşmak. Karar milletimizin.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ