Beşiktaş'taki bir gece kulübünde eski kız arkadaşı manken Gizem Akbaş'ı darbettiği iddiasıyla yargılanan sanığın "kadına karşı kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Gizem Akbaş avukatıyla katıldı.

Sanıklar Mücahit İsmail Ayta ile Muhammet Emre Balcı adına avukatları Begüm Aydıngül ve Mehmet Fırat Can Haraç'ın hazır bulunduğu duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, önceden arkadaş olan daha sonra ayrılan Ayta ve Akbaş'ın 16 Temmuz 2021'de Beşiktaş'taki bir mekanda karşılaştıkları belirtilerek, ikili arasında çıkan tartışma sonucu sanığın Akbaş’ı yumruklayarak darbettiği anlatıldı.

Darp raporuna göre Akbaş'ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ölçüde yaralandığı, güvenlik kameralarından da darp olayının açıkça gözlemlendiğine yer verilen mütalaada, sanık Mücahit İsmail Ayta'nın "kadına karşı kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, sanıklar Mücahit İsmail Ayta ile diğer sanık Muhammet Emre Balcı'nın "tehdit" suçundan beraatlerine karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Sanık Ayta'nın avukatı Mehmet Fırat Can Haraç, müvekkilinin olayı ilk günden beri olduğu gibi anlattığını savunarak, mahkemenin bir ceza vermesi durumunda "haksız tahrik" hükümleri kapsamında indirim yapılmasını istedi.

Müşteki Akbaş ise olaydan önce de sanık tarafından darbedildiğini anlatarak, "Sanık beni darbetti, uzaklaştırma kararı çıkardım. Telefon numaramı birkaç kez değiştirdim. Bana ulaşıp tehdit edince şikayetimi geri çekmek zorunda kaldım. Anonim hesaplardan yazıyordu. Sonra da olay günü darbetti. Hala da benimle uğraşıyor." diye konuştu.

Akbaş'ın avukatının, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulunması istemini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.(AA)