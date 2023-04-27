Genel seçimlerin hemen ardından alınan sonuçlar göre; partilerde yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları başlayacak.

Halen görevde olan kimi belediye başkanları seçim sonrası hemen yeniden aday olacaklarını açıklamaya başlayacak.

Özellikle, İstanbul ilçe belediye başkanları şimdiden seçim hazırlıklarına başladı. Ancak meg kentte en bilinmeyenli denklem ise İBB başkanlığına kimin aday olacağı.

Kulislere göre; Ekrem İmamoğlu, bu kez de İstanbul Belediye başkanlığına aday. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile ilgili bilinmezlik ise seçim sorasıda devam edeceğe benziyor.

Ancak CHP kaynaklarından sızan bilgilere göre, İmamoğlu, seçim sonrası Belediye başkanlığı görevine dönecek. Kaynaklar, bu bilgiye Millet İttifakı içinde İYİ Parti ile çıkan kriz sonrası hazırlanan mutabakat metnindeki muğlak ifadelerin bu anlama geldiğini öne sürüyorlar.

CHP kulislerinde dolaşan bir başka iddia ise, milletvekili aday gösterilmeyen CHP’nin ağır toplarından birinin İBB Başkanlığına aday gösterilebileceği.

Öte yandan ilçe belediyelerinde adaylık yarışları da kızışıyor. Bazı belediye başkanları daha şimdiden yeniden aday olabilmek için kulislere başladı.

Bakırköy Belediye başkanı Bülent Kerimoğlu’nun üçüncü kez aday olmak için düğmeye bastığı belirtiliyor.

Kerimoğlu’nun yakın çevresine İlk dönemimizde acemiliğimiz vardı. Yine de çok önemli hizmetlerde bulunduk” iddiasında bulunduğu söyleniyor.

İkinci kez başkanlık döneminin çok başarılı geçtiğini düşünen Kerimoğlu’nun 3 başkanlık dönemi için kulis faaliyetlerine başladığı belirtiliyor.

Kerimoğlu’nun 3 kez adaylığı için “bir çılgın proje” hazırladığı söyleniyor.

Genel seçimlerin sonuçlarına göre Kerimoğlu bu çılgın projesini açıklayacağı belirtiliyor.

Belediyeye yakın kaynaklar, üzerinde çalışılan projenin Bakırköy’de bir helikopter pisti yapılmasını ve iş dünyasının Bakırköy üzerinden kente nüfuz etmesini planladığı iddialar arsında. Bu pist sayısının genişletilmesi ve olası bir deprem anında ilçe nüfusunun hava yoluyla tahliyesinin de masada görüşülen konular arsında olduğu belirtiliyor.

Kerimoğlu’na yakın kaynaklar yerel seçimlerde Bakırköy halkının Kerimoğlu yanında ağırlık koyacaklarına inandıklarını söylüyor.

Bakırköy’de kentsel dönüşümün kısa sürede tamamlanacağı, yerel seçimlere kadar büyük bölümünün tananlanacağı iddia ediliyor.

Kerimoğlu’nun yakın çalıma arkadaşları seçimler konusunda emin konuşuyorlar ve

“Hiç tanımadıkları birini Belediye başkanı olarak seçeceklerine, Kerimoğlu ile yola devam eder ..Hem açıklamadığı ve ilçe halkına dokunacak o kadar çok Projesi var ki bunları tamamlamadan gitmek istemiyor Bakırköy”den” diyor.

YENİGÜN GAZETESİ