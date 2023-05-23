Ünlü oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, siyaset sahnesinde büyük bir sürprizle karşımıza çıkıyor.Sahnenin perdesinden siyasetin içine adım atan Bahadır Yenişehirlioğlu, siyasi kariyerine farklı bir boyut katarken, hayranlarını heyecanlandırıyor. Peki, başarılı oyuncu milletvekili olarak nasıl bir rol üstlenecek? Siyaset sahnesinde nasıl bir iz bırakacak? Merak edilen tüm detaylar haberimizde!

Bahadır Yenişehirlioğlu Kimdir?

Bahadır Yenişehirlioğlu, 26 Mayıs 1962'de Manisa Akhisar'da doğmuştur. Türkiye'nin tanınmış oyuncularından biri olan Yenişehirlioğlu, hukukçu ve roman yazarıdır da. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamış ve ardından Akhisar'da serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Yenişehirlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bahadır Yenişehirlioğlu Milletvekili Seçildi Mi?

Ünlü oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Manisa 1. sıra milletvekili adayı olarak yarışmıştır. Resmi olmayan sonuçlara göre, Yenişehirlioğlu'nun milletvekili seçildiği belirtilmiştir.

Bahadır Yenişehirlioğlu Hangi Partiden Aday Oldu?

Yenişehirlioğlu, 2023 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Manisa 1. sıra milletvekili adayı oldu.

Bahadır Yenişehirlioğlu Hangi İlde Milletvekili Adayı Oldu?

Yenişehirlioğlu, memleketi Manisa'dan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 1. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı.

Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Siyasi Kariyeri Ne Zaman Başladı?

Bahadır Yenişehirlioğlu'nun siyasi kariyeri, 2023 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Manisa 1. sıra milletvekili adayı olarak başlamıştır.

Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Siyasete Girişi Ne Yol Açtı?

Bahadır Yenişehirlioğlu'nun siyasete girişi, 2023 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Manisa 1. sıra milletvekili adayı olarak gerçekleşmiştir. Yenişehirlioğlu'nun siyasete girişinde, özellikle oyunculuk kariyerinde gösterdiği başarı ve halkla olan ilişkilerinin güçlü olması etkili olmuştur.

diziden ayrılacak mı?

Elimizde böyle bir bilgi bulunmamakta.

Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Oynadığı Diziler ve Filmler

Yenişehirlioğlu'nun kariyerinde yer alan önemli yapımlar şunlardır:

Yedi Güzel Adam (2014)

Sevda Kuşun Kanadında (2016)

Payitaht: Abdülhamid (2017-2021)

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (2021)

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (2018)

Direniş Karatay (2018)

Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Yazdığı Romanlar

Bahadır Yenişehirlioğlu, yazdığı romanlarla da tanınmaktadır. İşte Yenişehirlioğlu'nun yazdığı bazı romanlar:

Aşk Çölü (2014)

Beyaz Usta Siyah Çırak (2017)

Aşk Cephesi (2017)

Kanaviçe (2017)

Kara Güneş (2017)

Kerime (2017)

Tahta At (2017)

Son Hasat (2018)

Hünkârım

Antikacı

Sonra Giydirir Aşk Esvabını

Hanne (2020)

Yenigün Haber Merkezi