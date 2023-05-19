Bakan Soylu bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki bir seçimin sonuçlarını ve sonuçların Türkiye'ye ve dünyaya ne anlam ifade ettiğini tartışıyor gibi görünüyor. Seçimde iki önemli sonuç olduğu belirtiliyor: cumhurbaşkanlığı ve parlamento. Cumhur İttifakı'nın 323 sandalye kazandığı ve seçim öncesinde Millet İttifakı'nın parlamentoya dönüş talebinin reddedildiği ifade ediliyor.

Bu ifadelerde "parlamenter sistem" ve "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" gibi yönetim tarzlarının kastedildiği anlaşılıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devam etmesi yönünde bir karar alındığı ve Millet İttifakı'nın bu konuda yetersiz kaldığı belirtiliyor.

'CHP, PKK İLE YAKINLAŞMANIN FATURASINI GÖRDÜ'

HDP'ye oy verenlerin hepsi CHP'ye kaybı bu seçimde. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da bu oyu alabiliyor muydu? Hayır. Ben bunu tehlikeli bir iş birliği olarak görüyorum. HDP-PKK bandında, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de Mehmetçiğimizi geri çekmek ve orayı terör devleti haline getirmeye çalışanları milletimiz reddetti.

Şimdi ikinci tura gidiyoruz. CHP, PKK ve Kandil ile yakınlaşmasının faturasını gördü. Anladığım kadarıyla yeni bir ocak teşkilatı kuracaklar. Başına da İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu getirecek. Yani milliyetçi-sağcı bir ocak kurma hassasiyetine girişmişler. Bunların hepsi acınası işler.

Seçimin ortasına doğru geldik. CHP ve onun bileşenleri çok net şekilde türbe ziyaretlerinden vazgeçti, daha ziyade Kandil siyasetinin önemli argümanını ortaya koydu ve bundan da çekinmediler. Murat Karayılan ne dediyse Kılıçdaroğlu aynısını söyledi.

Bakanlık olarak seçimden öncesi, seçim sırası, seçim sonunda güvenlik önlemlerimiz var. Bir siyasi parti yöneticisi, belediye başkanları çıkıp 'Biz kazandık' diyerek milleti yanılttılar. Türkiye'de belki de başka olayların yaşanması için tetik mekanizması ortaya koydular. Sandıklar sayılıyor, her sandıkta CHP'li ve diğer bileşenlerinin görevlileri var. Ortada ıslak imzalı tutanaklar var.

ATİNA'DAN TALİMAT GELDİ

Ben seçimle birebir yaşayan biriyim. Sandıkların korunması, güvenli oy kullanılması ile ilgilli konunun verdiğin birçok görev var. Ortada istihbaratlarımız var. Atina'da Lavrion Kampı'ndan talimat geldi, bir hadisede devreye girilmesi ve Türkiye'de terör örgütlerinin karmaşa sağlanması istendi. Seçim gecesi ortalığın karıştırılması talimatı verildi. Türkiye net bir tablo ortaya koydu ki, oy veren vermeyen sandığa giden herkes demokrasi şenliğine dönüştürdü.