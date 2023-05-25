BaBaLa tv Kemal Kılıçdaroğlu hangi kanalda? BaBaLa tv nerede yayınlanıyor? Son olarak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk eden Mevzular Açık Mikrofon programı Babala Tv kanalında yayınlandı. Peki Babala Tv nasıl izlenir? BaBaLa tv Kemal Kılıçdaroğlu nereden izlenir? BaBaLa tv Kemal Kılıçdaroğlu programı izle, Kemal Kılıçdaroğlu BaBaLa tv full izle adresi çok merak ediliyor. Mevzular açık mikrofon nerede? Acaba BaBaLa tv nerede hangi platformda yayınlanıyor?

BaBaLa tv Kemal Kılıçdaroğlu hangi kanalda?

Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, tam 8 saatlik yayında izleyicilerden gelen soruları cevapladı. Dün 24 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV programı hangi kanalda diye çok merak ediliyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, BABALA TV'ye konuk oldu. Youtube yayını yapan Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu “Mevzular Açık Mikrofon” programına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu soruları yanıtladı.

BaBaLa tv nerede yayınlanıyor?

Oğuzhan Uğur Babala TV, yayınlarını Youtube üzerinden yapıyor. Babala TV Youtube kanalı üzerinden Mevzular Açık Mikrofon programını izlemek mümkün. Youtube Trend Videolar listesinde 1 numaraya oturan video, 9,4 milyon izlenme sayısına ulaştı.

BABALA TV KILIÇDAROĞLU YAYINI NASIL İZLENİR?

Oğuzhan Uğur'un daveti üzerine Babala TV'de Mevzular Açık Mikrofon programına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ikini turu öncesi zor sorulara yanıtlar verdi. Sorular sorular ve Kemal Kılıçdaoğlu'nun yanıtları çok merak ediliyor. Programın tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.