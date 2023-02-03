Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine 6 yılda 1,2 milyar dolarlık katkı sağladığını ve yatırım maliyetini bu sürede karşıladığını belirterek, "Bugün itibarıyla tüneli tamı tamına 100 milyon aracın kullandığı bilgisini sizlerle paylaşmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Avrasya Tüneli'nden 100 milyonuncu aracın geçmesi nedeniyle tünel kontrol merkezinde açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'nın iki yakasını denizin altından birbirine bağlama sevdasının, 1860 yılında Sultan Abdülmecit'in proje hazırlatmasıyla başladığını hatırlattı.

O günden sonra bir hayal olarak görülen bu projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçeğe döndüğünü, Marmaray ve Avrasya Tüneli ile iki kıtanın birbirine bağlandığını ifade eden Karaismailoğlu, her iki eserin de ulaştırma alanında dünyanın en önemli ve başarılı mühendislik projeleri olarak tarihteki yerlerini aldığını söyledi.

Karaismailoğlu, "Şunun altını bir kez daha önemle çizmek isterim ki; Avrasya Tüneli, dünyanın en başarılı mühendislik projelerinden biridir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin eseridir." dedi.

İki kıta arası yolcuğu 5 dakikaya düşürdü

Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli hakkında bilgiler verirken, temeli 26 Şubat 2011'de atılan projenin 20 Aralık 2016'da hizmete açıldığını hatırlattı.

Tünelin sağladığı kolaylıklara değinen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizmete girdiği ilk günden itibaren uluslararası saygın kuruluşlardan sayısız ödül alan Avrasya Tüneli ile İstanbul, doğal güzelliğini ve silüetini hiç etkilemeyen, ekolojik dengeleri gözeten, deniz yaşamına zarar vermeyen, çevre dostu bir ulaşım altyapısına kavuştu. İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafelerini yaklaşık 10 kilometre kısaltarak Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğu 5 dakikaya indirdi. Her gün on binlerce İstanbulluyu bir kıtadan diğerine taşıyor. Bazı çevreler, bu projeyi imkansız bir hayal olarak gördü. Hele hele tek kuruş kamu kaynağı kullanmadan bu projenin tamamlanacağına hiçbiri inanmıyordu. Onların planlamadan, hizmetten anlamadığını zaten biliyorduk da milletimize sunulan hizmete de bu kadar düşmanlık etmelerine şaşırdık doğrusu."