Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Süheyla Bekiroğlu’dur. Lise eğitimini İtalyan Lisesi’nde tamamlamıştır. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nü kazanmıştır ve mezun olmuştur.

Bir zamanlar popüler olan “Vine” isimli sosyal medya platformunda çektiği kısa videolar ile ünlenmiştir. Daha sonrasında rol aldığı dizi projeleri ile adından söz ettirmeye başlamıştır. Küçük yaşlardan beri oyunculuğa ilgi duyan Aslı Bekiroğlu, ilk oyunculuk deneyimini TRT ekranlarında yayınlanan “Beni Böyle Sev” isimli dizide “Ayça” rolü ile yaşamıştır. Bu dizinin ardından 2015 yılında “Adı Mutluluk” ve 2016 yılında “Gülümse Yeter” isimli dizilerde rol almıştır.

Filmografisi

2013 Beni Böyle Sev

2015 Adı Mutluluk

2016-2017 Gülümse Yeter

2016 İkimizin Yerine

2017 Yol Arkadaşım

2018 Dudullu Postası

2018-2019 Jet Sosyete

2019 Benim Tatlı Yalanım

2020 Jet Sosyete

2021- Yetiş Zeynep

2021 Aşkım Bahardı

2022 Maske Kimsin Sen?

2022 Sen ve Ben

Ödülleri

2018 48. Altın Kelebek Ödülleri Yıldızı Parlayanlar

2021 Crowne Plaza İstanbul Florya, Moon Life Ödül Töreni En İyi Feat Ödülü Sezen’li Şarkılar