Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Süheyla Bekiroğlu’dur. Lise eğitimini İtalyan Lisesi’nde tamamlamıştır. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nü kazanmıştır ve mezun olmuştur.
Bir zamanlar popüler olan “Vine” isimli sosyal medya platformunda çektiği kısa videolar ile ünlenmiştir. Daha sonrasında rol aldığı dizi projeleri ile adından söz ettirmeye başlamıştır. Küçük yaşlardan beri oyunculuğa ilgi duyan Aslı Bekiroğlu, ilk oyunculuk deneyimini TRT ekranlarında yayınlanan “Beni Böyle Sev” isimli dizide “Ayça” rolü ile yaşamıştır. Bu dizinin ardından 2015 yılında “Adı Mutluluk” ve 2016 yılında “Gülümse Yeter” isimli dizilerde rol almıştır.
Filmografisi
2013 Beni Böyle Sev
2015 Adı Mutluluk
2016-2017 Gülümse Yeter
2016 İkimizin Yerine
2017 Yol Arkadaşım
2018 Dudullu Postası
2018-2019 Jet Sosyete
2019 Benim Tatlı Yalanım
2020 Jet Sosyete
2021- Yetiş Zeynep
2021 Aşkım Bahardı
2022 Maske Kimsin Sen?
2022 Sen ve Ben
Ödülleri
2018 48. Altın Kelebek Ödülleri Yıldızı Parlayanlar
2021 Crowne Plaza İstanbul Florya, Moon Life Ödül Töreni En İyi Feat Ödülü Sezen’li Şarkılar