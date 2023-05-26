Aşk ve Umut 165 bölüm izle! Aşk ve Umut 166 bölüm fragmanı yayınlandı? sorusunun cevabı gündüz kuşağı sevenler tarafından araştırılıyor. Hergün ekranlara gelen diziye ilgi büyük. Gündüz kuşağında yayınlanan ve ortalama bir saat süren dizide neler olacağı merak ediliyor. Kanal D ekranlarına gelen Aşk ve Umut 165. bölümü yayınlandı mı? 166 bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detayları yenigün gazetesi olarak sizler için derledik.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ragıp’la arbede yaşayan Melis, Ragıp’ın yaralanmasıyla birlikte olayın olduğu evden kaçar. Feraye de olayı Bülent’ten saklayarak kızını bulmanın derdindedir. Ragıp’ın akıbetini bilmeyen Melis, geceyi ev dışında geçirmiştir. Eşyalarını almak üzere eve geldiği sırada Feraye’ye ve Bülent’e yakalanır. Başına gelen her şeyden Zeynep’i sorumlu tutan Melis, babasına hesap sormaya girişir. Bülent’i şaşırtacak biçimde Melis, bu sefer kendisine destek de bulacaktır. Hala hastanede olan Zeynep ile Ege ise birbirlerine olan duygularını konuşmakta ancak ikisi de aşklarının imkânsız olduğunu bilmektedir. Sıla cephesindeyse beklenmedik olaylar yaşanmaktadır. Kuzey’in evine yerleşen Alper, Cavidan’ın planını bozarak kendi planını devreye sokar. Hülya’ya aşkını ilan ederek onu kendine inandırmaya çalışan Alper’in amacı Hülya’dan para koparmak ve Sıla’yı elde etmektir. Alper’in tekerine çomak sokacak tek kişi ise Sıla’dır.

165 BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Günlük olarak haftaiçi hergün Kanal D ekranlarına gelen Aşk ve Umut dizinin 165 bölümü bugün saat 16'da Kanal D ekranlarına gelecek.

AŞK VE UMUT 166 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hergün ekranlara gelen Aşk ve Umut dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin bitmesiyle birlikte yayınlacaktır.