Arçelik, bazı bayi ve yetkili servis çalışanlarının kişisel verilerine erişim iddialarının ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yapma gereği duydu. Açıklamada, şirket bünyesinde kullanılan bir uygulamanın siber saldırıya uğradığı bildirildi.

Açıklamada, "Uygulamamıza erişim, pek çok başka şirket ve markaya da hizmet veren bir tedarikçimizin sisteminden kaynaklanmış olup, gerekli tüm teknik ve yasal önlemler alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Arçelik, kişisel verilerin korunmasını ve siber güvenliği şirketin en önemli öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Olayın etkilediği sistemlerin ödeme ve finansal bilgileri içermediği belirtilirken, "Halihazırda kişisel verilere erişimle ilgili zafiyet bulunmamaktadır." şeklindeki açıklama ile müşterilerin ve çalışanların endişelerine yanıt verildi.

Arçelik, olayın etkilediği uygulamanın, müşteri verileri dışında herhangi bir hassas bilgi içermediğini ve durumun hızlı bir şekilde kontrol altına alındığını belirtti. Şirket, bu tür olayların önlenmesi ve siber güvenliğin sağlanması için gereken tüm önlemlerin alındığını vurguladı.