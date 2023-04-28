Bazı ülkelerde anneleri kutlamak için yüzyıllarca yıllık bir gelenek olsada modern Amerikan versiyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde 20. yüzyılın başlarında ilk Anneler Günü İbadet ayini düzenleyen Anna Jarvis’in girişimyle başladı. Öncelikle bir hristiyan geleneği olarak başlayan bu gün daha sonra tüm dünyada benimsenmeye başladı. Daha sonra seküler bir hal alan Anneler Günü birçok ülkede bir “tüketim çılgınlığı” dönüştü.

Anneler Gününün Amerikan versiyonu, fazla ticarileştirildiği için eleştirildi. Kutlamaya ayinle ilgili bir tören olarak başlayan Jarvis'in kendisi, bu ticarileşmeden pişmanlık duydu ve niyetinin asla bu olmadığını ifade etti. Yanıt olarak Costance Adelaide Smith dünyanın birçok yerinde anneliğin daha geniş bir tanımının anılması olarak Anneler Gününü başarıyla savundu.