Birçok kişinin dikkatini çeken ve merak uyandıran konulardan biri olan Emre Basalak'ı yakından tanıyalım. Oyunculuk kariyerine Ekmek Teknesi dizisiyle adım atan ve şu sıralar Kuruluş Osman'da Gündüz Bey karakterine hayat veren Emre Basalak'ın hakkında bilinmeyenler ve merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor. Emre Basalak kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? İşte tüm merak edilen soruların cevapları...

Emre Basalak Kimdir?

Emre Basalak, 28 Nisan 1979'da İstanbul'da doğmuş bir oyuncudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. İlk profesyonel oyunculuk deneyimine 2002 yılında yayınlanan Ekmek Teknesi dizisiyle adım atmıştır. Ardından Köprü ve Deniz Yıldızı gibi dizilerde de rol almıştır. Emre Basalak, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Oda Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nda da çalışmıştır.

Emre Basalak Nereli ve Kaç Yaşında?

Emre Basalak İstanbul doğumludur ve 28 Nisan 1979 yılında dünyaya gelmiştir. Şu anki yaşı itibarıyla (2023) 44 yaşındadır.

Emre Basalak'ın Oynadığı Diziler ve Filmler Nelerdir?

Emre Basalak, birçok dizi ve film projesinde yer almıştır. İşte bazıları:

2019 - Kuruluş Osman (Gündüz Bey) (TV Dizisi)

2017 - Bir Pazar Sonrası (Sinema Filmi)

2013 - Benimle Oynar mısın? (TRT Çocuk Programı)

2009 - Deniz Yıldızı (Volkan) (TV Dizisi)

2008 - Usta (Sinema Filmi)

2007 - Köprü (TV Dizisi)

2002 - Ekmek Teknesi (TV Dizisi)

Emre Basalak'ın Ödülleri Nelerdir?

Emre Basalak, kariyeri boyunca bazı ödüllere layık görülmüştür. İşte bazı ödülleri:

2018 - Bit Yeniği - Direklerarası Seyirci Ödülleri - En İyi Yönetmen Ödülü

2013 - Kurtuluştan Kuruluşa - Uğur Mumcu Yılın Erkek Sanatçısı Ödülü

2005 - D21 - Kültür Bakanlığı (TOMEB) Ödülü

Emre Basalak, şu anda Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Gündüz Bey karakterine hayat vermektedir. Boyu 1.79 metre, kilosu ise 77'dir. Burcu ise Boğa'dır.

Yenigün Haber Merkezi