Aktif Bank’ın yüzde 100 iştiraki olarak kurulan Aktif Tech; finansal teknolojiler, ödeme sistemleri ve biletleme sistemleri yazılımlarına yenilikçi bir yaklaşım getirme anlayışıyla faaliyet gösteriyor. Aktif Tech her büyüklükten holding ve finans kuruluşuna, özellikle yurt dışındaki ödeme kuruluşları ve e-para kuruluşlarına, biletleme yazılım ürünlerine ihtiyaç duyan tüm kurumlara yüksek katma değerli yazılım çözümleri ve uçtan uca operasyon hizmetleri sunuyor.

Balkan, Afrika, Türki Cumhuriyetler, CIS bölgesi başta olmak üzere deneyimlerini ve teknolojisini global seviyede paylaşma hedefiyle yola çıkan Aktif Tech’in Genel Müdürü Özgür Bilgin, “Aktif Bank’ın kapsamlı finansal teknolojiler ekosisteminin bir parçası olarak hayata geçen Aktif Tech olarak; düşük maliyetli ve web tabanlı kart yazılım platformumuzla finansal kurumlar, ödeme ve e-para kuruluşları için kredi kartları, banka kartları, ön ödemeli kartlar, POS, sanal POS ve ATM gibi ürünlerin tam fonksiyonlu yönetimini sağlıyoruz. Güncel yazılım teknolojileri ile operasyon, sistem izleme, dolandırıcılık izleme, proje geliştirme gibi hizmetlerin yanı sıra SaaS olarak kartlı ödeme yazılımları sunmayı ve yüzde yüz müşteri memnuniyeti sağlamayı hedefliyoruz. 200’e yakın kişilik deneyimli kadromuz ile hızlı giriş yaptığımız teknoloji ve ödeme sistemleri dünyasında hem yut içi hem de yurt dışında iş birliklerimizi artırarak sektörün gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Bilgin sözlerine şunları da ekledi: “Dijitalleşme önümüzdeki dönemde daha da hız kazanacak ve veri kullanımı, yapay zekâ ile birlikte daha da artacak. Veriyi doğru şekilde almanın ve analiz etmenin yanı sıra organizasyondaki herkesin veriye doğru ulaşması, doğru öngörüde bulunması da gerekiyor. Yapay zeka ve veri analitiğini tüm projelerimizin merkezine koyarak veriden daha fazla anlam çıkartıp müşterilerimizin de faydasına sunmayı hedefliyoruz. İş birliklerinin öneminin çok daha arttığı bir döneme girdik, ‘en iyi’ olduğumuzu düşündüğümüz ürünlerimiz için kendi alanında ‘en iyi’ olanlarla iş birlikleri kuracağız. Böylece teknolojiye ihtiyacı olan müşterilerimizin; süreçlerini süre ve maliyet anlamında optimize ederken, yüzde 100 müşteri memnuniyeti sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye’yi teknoloji geliştirme ve teknoloji hizmeti sunma anlamında daha büyük bir bölgesel üs yapabilme gayesi taşıyoruz.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ