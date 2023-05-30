CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yaptığı yazılı açıklamada TÜİK’in aldığı kararın memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı olumsuz etkileyeceğine iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; iktidarın 20 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında konutlarda ücretsiz yaptığı doğalgazı TÜİK’in enflasyon sepetine sıfır fiyat olarak yansıtmasının kamu çalışanları ve emeklilere 6 ay boyunca yapılacak ücret ödemesini negatif yönde etkileyeceğine işaret etti. CHP’li Akın, “Seçim doğalgazı kamu ve emekli maaşlarını düşürecek. Doğalgazda enflasyon hesaplamasında sıfır fiyat uygulamasının kabul edilmesi, memur ve emeklilere Haziran 2023’ten sonra altı ay boyunca ödenecek ücreti düşürecek” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yaptığı yazılı açıklamada TÜİK’in aldığı kararın memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

‘SIFIR FİYAT YÖNTEMİ KAMUDA MAAŞ ZAM ORANINI DÜŞÜRECEK’

CHP’li Akın; iktidarın seçim döneminde konut tüketiminde doğalgazı bedava yapmasının ardından; TÜİK’in aldığı kararla enflasyon sepetinde doğalgazın etkisinin “sıfır fiyat” olarak kabul edilmesine karar verdiğine dikkat çekti. CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“İktidar; seçim döneminde 20 Nisan – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında doğalgazın konut tüketiminde bedava olmasına karar vererek bunu müjde olarak sundu. Şimdi TÜİK aldığı kararla Mayıs ayında enflasyon hesaplamasında kullanılan sepette doğalgazın ağırlığını sıfır fiyat yönteminin uygulanacağını ilan etti. Bu durum Temmuz 2023’te yapılacak memur ve emekli maaş zam oranını düşmesine neden olacak.

‘DOĞALGAZIN ENFLASYONDA YAKLAŞIK YÜZDE 3 ETKİSİ BULUNUYOR’

CHP’li Akın, enflasyon hesaplamasında kullanılan formülde doğalgaz oranının yaklaşık yüzde 3 oranında bir etkisinin bulunduğuna dikkat çekti. CHP’li Akın, şunları ifade etti:

“Mayıs ayında hesaplanacak enflasyon oranında doğalgazın sıfır fiyat kabul edilmesi; enflasyon sepetinde yaklaşık yüzde 3 olan etkiyi yaklaşık eksi yüzde 3 olarak yansımasını sağlayacak. Bu durum bir ay kullanılan bedava doğalgazın; temmuz ayından itibaren kamu çalışanları ve emekli ücretlerine yapılacak zamda 6 ay boyunca olumsuz yansımasına neden olacak.”