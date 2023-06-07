Ağar'ın kariyeri, özellikle Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde yoğunlaştı. İlk görev yeri olan Bolu Komando Tugayı'ndan hemen sonra Güneydoğu'ya gönderildi. Özel Kuvvetler bünyesinde, Şırnak, Bestler, Gabar, Cudi, Kuzey Irak, Menteş, Azerbaycan, Deve Geçidi, Dicle, Ergani, Baykan, Siirt, Diyarbakır gibi kırsal ve dağlık bölgelerde 6 yıl boyunca görev yaptı.

Bu zorlu görev süreci sonucunda, Ağar'ın vücudunda çeşitli yara izleri oluştu. Ayrıca, komutanlığını yaptığı birliklerden 11 şehit ve 25 gazi çıktı. 6 yıllık aktif görevinin ardından yüzbaşı rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu.

Emeklilik sonrası Ağar, gazetecilik ve yazarlık yaptı. Yeni Birlik Gazetesi'nde köşe yazarı olarak görev alırken aynı zamanda çeşitli kitaplar yazdı. Özellikle askeri tarih ve modern çatışmalar üzerine odaklanan bu kitaplar, Ağar'ın kendi deneyimlerini ve gözlemlerini içerir. Kitapları arasında "5. Tim: Güneş Doğsun İsteriz", "Bir Millet Uyanıyor - 7 /Ölüm Dağları Bekler "Cudi Dağı"", "Türk Komandoları: Silahın Zülfikar'ın Olsun Mehmetçik", "Ölüm Dağları Bekler Cudi Dağı", "Toprak Mehmet'e Susamışsa: Ülkem Bayrağım Onurum", "Baskın: Biz Bu Dağların Erleri", "IŞİD ve Irak - Beled el-fak vel şikak!" gibi başlıklar yer alır.