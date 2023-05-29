28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen saat 08:00 ve 17:00 arasında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.turunda, İstanbul oy oranları etkili oldu. Peki, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul 2.tur seçim sonucu oy oranları yüzde kaç? İstanbul'da sandıkların % 100'ü açıldı. İşte son durum...

İstanbul'da sandıkların % 100'ü açıldı. Buna göre;

Kemal Kılıçdaroğlu: % 51,73

Recep Tayyip Erdoğan: % 48,27 oranında oy aldı.

İlçe İlçe 2. Tur Seçim Sonuçları

ADALAR

Kemal Kılıçdaroğlu: % 74,18

Recep Tayyip Erdoğan: % 25,82

ARNAVUTKÖY

Kemal Kılıçdaroğlu: % 74,18

Recep Tayyip Erdoğan: % 36,32

ATAŞEHİR

Kemal Kılıçdaroğlu: % 58,25

Recep Tayyip Erdoğan: % 41,75

AVCILAR

Kemal Kılıçdaroğlu: % 57,93

Recep Tayyip Erdoğan: % 42,07

BAĞCILAR

Kemal Kılıçdaroğlu: % 40,32

Recep Tayyip Erdoğan: % 59,68

BAHÇELİEVLER

Kemal Kılıçdaroğlu: % 49,51

Recep Tayyip Erdoğan: % 50,49

BAKIRKÖY

Kemal Kılıçdaroğlu: % 76,2

Recep Tayyip Erdoğan: % 23,8

BAŞAKŞEHİR

Kemal Kılıçdaroğlu: % 45,12

Recep Tayyip Erdoğan: % 54,88

BAYRAMPAŞA

Kemal Kılıçdaroğlu: % 47,24

Recep Tayyip Erdoğan: % 52,76

BEŞİKTAŞ

Kemal Kılıçdaroğlu: % 82,52

Recep Tayyip Erdoğan: % 17,48

BEYKOZ

Kemal Kılıçdaroğlu: % 45,81

Recep Tayyip Erdoğan: % 54,19

BEYLİKDÜZÜ

Kemal Kılıçdaroğlu: % 57,74

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Recep Tayyip Erdoğan: % 42,26

BEYOĞLU

Kemal Kılıçdaroğlu: % 50,18

Recep Tayyip Erdoğan: % 49,82

BÜYÜKÇEKMECE

Kemal Kılıçdaroğlu: % 55,3

Recep Tayyip Erdoğan: % 44,7

ÇATALCA

Kemal Kılıçdaroğlu: % 56,99

Recep Tayyip Erdoğan: % 43,01

ÇEKMEKÖY

Kemal Kılıçdaroğlu: % 48,81

Recep Tayyip Erdoğan: % 51,19

ESENLER

Kemal Kılıçdaroğlu: % 35,82

Recep Tayyip Erdoğan: % 64,18

ESENYURT

Kemal Kılıçdaroğlu: % 54,04

Recep Tayyip Erdoğan: % 45,96

EYÜPSULTAN

Kemal Kılıçdaroğlu: % 52,09

Recep Tayyip Erdoğan: % 47,91

FATİH

Kemal Kılıçdaroğlu: % 46,01

Recep Tayyip Erdoğan: % 53,99

GAZİOSMANPAŞA

Kemal Kılıçdaroğlu: % 43,01

Recep Tayyip Erdoğan: % 56,99

GÜNGÖREN

Kemal Kılıçdaroğlu: % 45,95

Recep Tayyip Erdoğan: % 54,05

KADIKÖY

Kemal Kılıçdaroğlu: % 82,44

Recep Tayyip Erdoğan: % 17,56

KAĞITHANE

Kemal Kılıçdaroğlu: % 47,5

Recep Tayyip Erdoğan: % 52,5

KARTAL

Kemal Kılıçdaroğlu: % 57,84

Recep Tayyip Erdoğan: % 42,16

KÜÇÜKÇEKMECE

Kemal Kılıçdaroğlu: % 56,02

Recep Tayyip Erdoğan: % 43,98

MALTEPE

Kemal Kılıçdaroğlu: % 62,47

Recep Tayyip Erdoğan: % 37,53

PENDİK

Kemal Kılıçdaroğlu: % 44,32

Recep Tayyip Erdoğan: % 55,68

SANCAKTEPE

Kemal Kılıçdaroğlu: % 49,81

Recep Tayyip Erdoğan: % 50,19

SARIYER

Kemal Kılıçdaroğlu: % 59,48

Recep Tayyip Erdoğan: % 40,52

ŞİLE

Kemal Kılıçdaroğlu: % 48,82

Recep Tayyip Erdoğan: % 51,18

SULTANBEYLİ

Kemal Kılıçdaroğlu: % 32,87

Recep Tayyip Erdoğan: % 67,13

SULTANGAZİ

Kemal Kılıçdaroğlu: % 40,32

Recep Tayyip Erdoğan: % 59,68

TUZLA

Kemal Kılıçdaroğlu: % 51,2

Recep Tayyip Erdoğan: % 48,8

ÜMRANİYE

Kemal Kılıçdaroğlu: % 46,26

Recep Tayyip Erdoğan: % 53,74

ÜSKÜDAR

Kemal Kılıçdaroğlu: % 52,92

Recep Tayyip Erdoğan: % 47,08

ZEYTİNBURNU

Kemal Kılıçdaroğlu: % 48,42

Recep Tayyip Erdoğan: % 51,58

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