28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen saat 08:00 ve 17:00 arasında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.turunda, İstanbul oy oranları etkili oldu. Peki, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi İstanbul 2.tur seçim sonucu oy oranları yüzde kaç? İstanbul'da sandıkların % 100'ü açıldı. İşte son durum...
İstanbul'da sandıkların % 100'ü açıldı. Buna göre;
Kemal Kılıçdaroğlu: % 51,73
Recep Tayyip Erdoğan: % 48,27 oranında oy aldı.
İlçe İlçe 2. Tur Seçim Sonuçları
ADALAR
Kemal Kılıçdaroğlu: % 74,18
Recep Tayyip Erdoğan: % 25,82
ARNAVUTKÖY
Kemal Kılıçdaroğlu: % 74,18
Recep Tayyip Erdoğan: % 36,32
ATAŞEHİR
Kemal Kılıçdaroğlu: % 58,25
Recep Tayyip Erdoğan: % 41,75
AVCILAR
Kemal Kılıçdaroğlu: % 57,93
Recep Tayyip Erdoğan: % 42,07
BAĞCILAR
Kemal Kılıçdaroğlu: % 40,32
Recep Tayyip Erdoğan: % 59,68
BAHÇELİEVLER
Kemal Kılıçdaroğlu: % 49,51
Recep Tayyip Erdoğan: % 50,49
BAKIRKÖY
Kemal Kılıçdaroğlu: % 76,2
Recep Tayyip Erdoğan: % 23,8
BAŞAKŞEHİR
Kemal Kılıçdaroğlu: % 45,12
Recep Tayyip Erdoğan: % 54,88
BAYRAMPAŞA
Kemal Kılıçdaroğlu: % 47,24
Recep Tayyip Erdoğan: % 52,76
BEŞİKTAŞ
Kemal Kılıçdaroğlu: % 82,52
Recep Tayyip Erdoğan: % 17,48
BEYKOZ
Kemal Kılıçdaroğlu: % 45,81
Recep Tayyip Erdoğan: % 54,19
BEYLİKDÜZÜ
Kemal Kılıçdaroğlu: % 57,74
Recep Tayyip Erdoğan: % 42,26
BEYOĞLU
Kemal Kılıçdaroğlu: % 50,18
Recep Tayyip Erdoğan: % 49,82
BÜYÜKÇEKMECE
Kemal Kılıçdaroğlu: % 55,3
Recep Tayyip Erdoğan: % 44,7
ÇATALCA
Kemal Kılıçdaroğlu: % 56,99
Recep Tayyip Erdoğan: % 43,01
ÇEKMEKÖY
Kemal Kılıçdaroğlu: % 48,81
Recep Tayyip Erdoğan: % 51,19
ESENLER
Kemal Kılıçdaroğlu: % 35,82
Recep Tayyip Erdoğan: % 64,18
ESENYURT
Kemal Kılıçdaroğlu: % 54,04
Recep Tayyip Erdoğan: % 45,96
EYÜPSULTAN
Kemal Kılıçdaroğlu: % 52,09
Recep Tayyip Erdoğan: % 47,91
FATİH
Kemal Kılıçdaroğlu: % 46,01
Recep Tayyip Erdoğan: % 53,99
GAZİOSMANPAŞA
Kemal Kılıçdaroğlu: % 43,01
Recep Tayyip Erdoğan: % 56,99
GÜNGÖREN
Kemal Kılıçdaroğlu: % 45,95
Recep Tayyip Erdoğan: % 54,05
KADIKÖY
Kemal Kılıçdaroğlu: % 82,44
Recep Tayyip Erdoğan: % 17,56
KAĞITHANE
Kemal Kılıçdaroğlu: % 47,5
Recep Tayyip Erdoğan: % 52,5
KARTAL
Kemal Kılıçdaroğlu: % 57,84
Recep Tayyip Erdoğan: % 42,16
KÜÇÜKÇEKMECE
Kemal Kılıçdaroğlu: % 56,02
Recep Tayyip Erdoğan: % 43,98
MALTEPE
Kemal Kılıçdaroğlu: % 62,47
Recep Tayyip Erdoğan: % 37,53
PENDİK
Kemal Kılıçdaroğlu: % 44,32
Recep Tayyip Erdoğan: % 55,68
SANCAKTEPE
Kemal Kılıçdaroğlu: % 49,81
Recep Tayyip Erdoğan: % 50,19
SARIYER
Kemal Kılıçdaroğlu: % 59,48
Recep Tayyip Erdoğan: % 40,52
ŞİLE
Kemal Kılıçdaroğlu: % 48,82
Recep Tayyip Erdoğan: % 51,18
SULTANBEYLİ
Kemal Kılıçdaroğlu: % 32,87
Recep Tayyip Erdoğan: % 67,13
SULTANGAZİ
Kemal Kılıçdaroğlu: % 40,32
Recep Tayyip Erdoğan: % 59,68
TUZLA
Kemal Kılıçdaroğlu: % 51,2
Recep Tayyip Erdoğan: % 48,8
ÜMRANİYE
Kemal Kılıçdaroğlu: % 46,26
Recep Tayyip Erdoğan: % 53,74
ÜSKÜDAR
Kemal Kılıçdaroğlu: % 52,92
Recep Tayyip Erdoğan: % 47,08
ZEYTİNBURNU
Kemal Kılıçdaroğlu: % 48,42
Recep Tayyip Erdoğan: % 51,58
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