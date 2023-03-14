Marmara Grubu Vakfı’nın düzenlediği 26.Avrasya Ekonomi Zirvesi, yurtiçi ve yurtdışından katılacak misafirler ile WOW Otel Kongre Merkez’inde başlıyor.

Yaşanan derprem felaketi sebebiyle bu seneki toplantıya katılamayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını İstanbul AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım okuyacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’inde mesajını Azerbaycan Milletvekili Parviz Şahbazov tarafından katılımcılara iletilecek.

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr.Akkan Suver’in açılış konuşmasından sonra, Prof.Dr. İlber Oltaylı, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Prof.Dr. Gjorge İvanov, Prof.Dr. Nizami Caferov, TİM ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmaları gerçekleşecek.

2 gün sürecek oturumlarda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.Yaşı, Haydar Aliyev’in 100.Yaşı, Enerji Tedariği Krizi, Sürdürülebilir Ekonomi, Global Tedarik Zinciri Sorunları, Yeni Dünya Düzeninde Teknoloji, Kadın Hakları, Savaş ve Doğal Afetler konuşulacak.

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, misafir Cumhurbaşkanlarına vereceği özel yemekten sonra, zirve son bulacak. (YHM)