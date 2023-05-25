Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 22°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
İzmir 28°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Bursa 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Adana 28°: Parçalı bulutlu
Antalya 25°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Muğla 23°: Parçalı bulutlu
Manisa 27°: Hava açık ve yağmurlu
Karabük 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Bitlis 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Bolu 19°: Hava açık ve yağmurlu
Nevşehir 20°: Hava açık ve yağmurlu
Aksaray 23°: Hava açık ve yağmurlu
Ağrı 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurluYENİGÜN HABER MERKEZİ