Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 22°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

İzmir 28°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Bursa 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Adana 28°: Parçalı bulutlu

Antalya 25°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Muğla 23°: Parçalı bulutlu

Manisa 27°: Hava açık ve yağmurlu

Karabük 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Bitlis 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Bolu 19°: Hava açık ve yağmurlu

Nevşehir 20°: Hava açık ve yağmurlu

Aksaray 23°: Hava açık ve yağmurlu

Ağrı 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu YENİGÜN HABER MERKEZİ

