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Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 22°:  Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
İzmir 28°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu 
Bursa 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Adana 28°: Parçalı bulutlu
Antalya 25°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Muğla 23°:  Parçalı bulutlu
Manisa 27°: Hava açık ve yağmurlu
Karabük 21°: Hava bulutlu ve yağmurlu 
Bitlis 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Bolu 19°: Hava açık ve yağmurlu
Nevşehir 20°: Hava açık ve yağmurlu
Aksaray 23°: Hava açık ve yağmurlu 
Ağrı 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurluYENİGÜN HABER MERKEZİ
 