Akşener'in canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle:

"AK Parti'nin kalesi olan Konya ve Erzurum'da bize el sallayanların sayısının bu kadar artmasına çok şaşırdım. Kayseri de bunlardan biridir ama biraz daha farklıydı. Sayın Kılıçdaroğlu'na ben oy istiyorum. Orada Kemal Bey'e de müthiş bir alkış oldu. Normalde bir şaşırdığım şey hem Erzurum'da hem Konya'da Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istediğim zaman büyük bir alkış oldu. Bugün Şanlıurfa'da da oldu. Buradan gördüğüm birinci turda bitecek gibi görünüyor. İkinci tura kalsa bile Sayın Kılıçdaroğlu kazanacak.

Ben Meclis'te 301'i geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz de çalışıyoruz pek çok araştırmacıyla. Yanlış bir iş yaptıklarını düşünmüyorum ama pandemiden sonra telefona geçildi. O telefonla alınan veriler nedir, ev kadınlarına nasıl ulaşılıyor onu bilmiyoruz. Şahsım ve partim üzerinde inanılmaz bir kadın sempatisi var 2018'de böyle değildi ve benim ailemdeki kadınlar gibi kadınlar. Bütün yaş gruplarına göre kadınlarda inanılmaz bir artış var.

14 Mayıs akşamı helal oylarla bu ucube sistemi değiştirmemiz lazım. İnsanlar kadınlara hakaret" etmekten, öldürmekten, tecavüz etmekten korkmuyor çünkü mutlaka bunun karşısında kadında suç bulunuyor. İnsan olarak doğmaktan kaynaklanan kadın olduğun anda bu ülkede hiçbir hakkın kalmamış oluyor. Cumhurbaşkanı kalkıp kadınlara 'sürtük' dediği anda bu olmaz. Bugün erkekler çok rahat bir şekilde konuşuyor 'başına bir şey gelmeyeceğini' bildiği için.

Ben Sayın Erdoğan'ı sorumlu tuttuğum için bu ucube sistemi değiştirtmek için bugün hiçbir şeye talip değilim ama çalışıyorum. Erdoğan'ı o akşam nezaketle uğurlayacağız, doğru yaptı eğri yaptı ama Cumhurbaşkanlığı görevini yaptı sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla makamına uğurlayacağız."

YENİGÜN HABER MERKEZİ