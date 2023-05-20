Demir fiyatları pek çok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu faktörler; talep artışı, arz kısıtlamaları, döviz kurları, spekülasyon ve yatırımcı beklentileri, jeopolitik faktörler, hükümet politikaları ve düzenlemelerdir.

Mayıs Ayı İtibariyle 1 Ton Demir Fiyatı Ve 8’lik İnşaat Demiri Fiyatı Ne Kadar?

8’lik demir, çapı 8mm olan ve birim ağırlığı 0.395 mt/kg olan ve boy uzunluğu 12 metre demirlerdir. Ağırlığı ise 4,750 kilogramdır.

1 ton demir 16.100 TL iken, 1 Boy 8’lik inşaat demiri fiyatı ise 76 TL’dir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ