1 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?

Resmi tatiller, hastaneleri ve sağlık ocaklarını da kapsamaktadır.1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olacaktır. 1 Mayıs tarihinde hastanelerin acil bölümleri vatandaşlara hizmet verebilmek için açık olacaktır.

2023 YILI RESMİ TATİL VE BAYRAM TARİHLERİ

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar