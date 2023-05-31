Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 1 Haziran Perşembe günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Tekirdağ ve Kırklareli’nde hava güneşli olacak. Bursa’da ise yer yer yağış bekleniyor.

İstanbul 24°: Parçalı bulutlu

Bursa 24°: Yer yer yağışlı

Tekirdağ 25°: Güneşli

Edirne 28°:Parçalı bulutlu

Sakarya 24°: Parçalı bulutlu

Kırklareli 26°: Güneşli

Yalova 26°: Parçalı bulutlu

Kocaeli 25°: Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.

Ankara 22°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Aksaray 24°: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

Konya: 23°: Yer yer yağışlı

Eskişehir 22°: Yağmurlu

Kırıkkale 23°: Yağmurlu

Çankırı 23°: Yağmurlu

Kayseri 23°: Yağmurlu

Yozgat 19°: Gökgürültülü sağanak yağışlı

Sivas 19°: Yer yer yağışlı

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde havanın yağışlı olması bekleniyor.

İzmir 26°: Yer yer sağanak yağışlı

Manisa 28°: Yer yer sağanak yağışlı

Aydın 28°: Parçalı bulutlu

Çanakkale 26°: Güneşli

Denizli 25°: Hava açık ve yer yer sağanak yağışlı

Balıkesir 26°: Parçalı bulutlu

Uşak 22°: Yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 29°: Parçalı bulutlu

Antalya 24°: Parçalı bulutlu

Hatay 29°: Güneşli

Mersin 26°: Parçalı bulutlu

Osmaniye 28°: Parçalı bulutlu

Kahramanmaraş 29°: Parçalı bulutlu

Isparta 22°: Sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Gaziantep 28°: Parçalı bulutlu

Adıyaman 28°: Parçalı bulutlu

Diyarbakır 31° : Parçalı bulutlu

Mardin 28°: Güneşli

Siirt 29°: Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 32°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın yer yer bulutlu, yer yer ise yağışlı olması bekleniyor.

Amasya: 23°: Sağanak yağışlı

Bayburt 19°: Sağanak yağışlı

Bolu 21°: Sağanak yağışlı

Giresun 19°: Bulutlu

Kastamonu 21°: Yağmurlu

Sinop 18°: Parçalı bulutlu

Karabük 24°: Parçalı bulutlu

Ordu 20° : Çok bulutlu

Rize 21°: Çok bulutlu

Trabzon 19°: Bulutlu

Zonguldak 22°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yer yer ise hava parçalı bulutlu olacak.

Ağrı 22°: Parçalı bulutlu

Ardahan 17° : Gökgürültülü sağanak yağışlı

Erzurum 19°: Yağmurlu

Kars: 19°: Sağanak yağışlı

Malatya: 25°: Yer yer yağışlı

Tunceli 24°: Parçalı bulutlu

Muş 22°: Parçalı bulutlu

Şırnak 27°: Güneşli

Van 19°: Parçalı bulutlu

Hakkari 21°: Parçalı bulutlu

YENİGÜN HABER MERKEZİ



