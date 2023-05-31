Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Peki, 1 Haziran Perşembe günü hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Tekirdağ ve Kırklareli’nde hava güneşli olacak. Bursa’da ise yer yer yağış bekleniyor.
İstanbul 24°: Parçalı bulutlu
Bursa 24°: Yer yer yağışlı
Tekirdağ 25°: Güneşli
Edirne 28°:Parçalı bulutlu
Sakarya 24°: Parçalı bulutlu
Kırklareli 26°: Güneşli
Yalova 26°: Parçalı bulutlu
Kocaeli 25°: Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın yağışlı olması bekleniyor.
Ankara 22°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Aksaray 24°: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
Konya: 23°: Yer yer yağışlı
Eskişehir 22°: Yağmurlu
Kırıkkale 23°: Yağmurlu
Çankırı 23°: Yağmurlu
Kayseri 23°: Yağmurlu
Yozgat 19°: Gökgürültülü sağanak yağışlı
Sivas 19°: Yer yer yağışlı
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde havanın yağışlı olması bekleniyor.
İzmir 26°: Yer yer sağanak yağışlı
Manisa 28°: Yer yer sağanak yağışlı
Aydın 28°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 26°: Güneşli
Denizli 25°: Hava açık ve yer yer sağanak yağışlı
Balıkesir 26°: Parçalı bulutlu
Uşak 22°: Yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 29°: Parçalı bulutlu
Antalya 24°: Parçalı bulutlu
Hatay 29°: Güneşli
Mersin 26°: Parçalı bulutlu
Osmaniye 28°: Parçalı bulutlu
Kahramanmaraş 29°: Parçalı bulutlu
Isparta 22°: Sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Gaziantep 28°: Parçalı bulutlu
Adıyaman 28°: Parçalı bulutlu
Diyarbakır 31° : Parçalı bulutlu
Mardin 28°: Güneşli
Siirt 29°: Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 32°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın yer yer bulutlu, yer yer ise yağışlı olması bekleniyor.
Amasya: 23°: Sağanak yağışlı
Bayburt 19°: Sağanak yağışlı
Bolu 21°: Sağanak yağışlı
Giresun 19°: Bulutlu
Kastamonu 21°: Yağmurlu
Sinop 18°: Parçalı bulutlu
Karabük 24°: Parçalı bulutlu
Ordu 20° : Çok bulutlu
Rize 21°: Çok bulutlu
Trabzon 19°: Bulutlu
Zonguldak 22°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yer yer ise hava parçalı bulutlu olacak.
Ağrı 22°: Parçalı bulutlu
Ardahan 17° : Gökgürültülü sağanak yağışlı
Erzurum 19°: Yağmurlu
Kars: 19°: Sağanak yağışlı
Malatya: 25°: Yer yer yağışlı
Tunceli 24°: Parçalı bulutlu
Muş 22°: Parçalı bulutlu
Şırnak 27°: Güneşli
Van 19°: Parçalı bulutlu
Hakkari 21°: Parçalı bulutlu
YENİGÜN HABER MERKEZİ