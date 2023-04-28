Tüketim ve Yatırımları Artırma: Vergi kesintileri, tüketicilerin ve işletmelerin elinde daha fazla para bırakır. Bu, tüketicilerin daha fazla mal ve hizmet satın almasını teşvik edebilir ve böylece toplam talebi artırabilir. İşletmeler için vergi kesintileri, yatırım maliyetlerini düşürebilir ve böylece yatırımları teşvik edebilir.

İş Yaratma: Vergi kesintileri, işletmelerin daha fazla çalışanı işe almalarını ve/veya mevcut çalışanlarına daha yüksek ücretler ödemelerini teşvik edebilir. Bu, iş yaratmayı teşvik eder ve işsizlik oranını düşürebilir.

Ekonomik Büyüme: Vergi kesintileri, tüketim, yatırım ve istihdamı artırarak genel ekonomik büyümeyi teşvik edebilir. Enflasyon ve deflasyon arasındaki farklar nelerdir?

Bütçe Açığı: Ancak, vergi kesintileri aynı zamanda hükümet gelirlerini azaltabilir. Eğer hükümet harcamaları aynı kalırsa veya artarsa, bu bütçe açığını artırabilir. Bütçe açığı, hükümetin borçlanmasını artırabilir ve bu da uzun vadede ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olabilecek faiz oranlarını yükseltebilir.