CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen “6284’ü Uygulayacak ve Bütüncül Politikalarla Destekleyeceğiz

Son dakika... Ünlü İlahiyatçı Cemil Kılıç, eli sopalı bir grup tarafından saldırıya uğradı!

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Afiyet olsun!

İpucu: Unsuz mercimek çorbasını daha lezzetli hale getirmek için servis yapmadan önce içine bir miktar süt veya krema ilave edebilirsiniz.