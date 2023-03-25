Tadı Damaklarda Kalacak: Unsuz Mercimek Çorbası Tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet büyük boy soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 adet havuç
- 1 adet patates
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı toz biber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- Tuz, karabiber
- Su
- Kırmızı biber, taze nane yaprakları (servis için)
Yapılışı:
- Kırmızı mercimeği yıkayıp süzün.
- Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın.
- Havucu ve patatesi küp şeklinde doğrayın.
- Tencereye zeytinyağını alın ve soğanları kavurun.
- Sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
- Havuç ve patatesi ilave edin ve karıştırın.
- Kimyon ve toz biberi ekleyin ve karıştırın.
- Domates salçasını ilave edin ve karıştırın.
- Mercimekleri de tencereye ekleyin ve karıştırın.
- Tuz ve karabiberi ilave edin.
- Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve kaynamaya bırakın.
- Kaynadıktan sonra altını kısın ve mercimekler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Blenderdan geçirerek çorba kıvamına getirin.
- Nar ekşisi ilave edin ve karıştırın.
- Servis yaparken üzerine kırmızı biber ve taze nane yaprakları serperek sıcak olarak servis yapın.
İpucu: Unsuz mercimek çorbasını daha lezzetli hale getirmek için servis yapmadan önce içine bir miktar süt veya krema ilave edebilirsiniz.
Afiyet olsun!