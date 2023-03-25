Tadı Damaklarda Kalacak: Unsuz Mercimek Çorbası Tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet havuç
  • 1 adet patates
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı toz biber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Tuz, karabiber
  • Su
  • Kırmızı biber, taze nane yaprakları (servis için)

Yapılışı:

  1. Kırmızı mercimeği yıkayıp süzün.
  2. Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın.
  3. Havucu ve patatesi küp şeklinde doğrayın.
  4. Tencereye zeytinyağını alın ve soğanları kavurun.
  5. Sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
  6. Havuç ve patatesi ilave edin ve karıştırın.
  7. Kimyon ve toz biberi ekleyin ve karıştırın.
  8. Domates salçasını ilave edin ve karıştırın.
  9. Mercimekleri de tencereye ekleyin ve karıştırın.
  10. Tuz ve karabiberi ilave edin.
  11. Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve kaynamaya bırakın.
  12. Kaynadıktan sonra altını kısın ve mercimekler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
  13. Blenderdan geçirerek çorba kıvamına getirin.
  14. Nar ekşisi ilave edin ve karıştırın.
  15. Servis yaparken üzerine kırmızı biber ve taze nane yaprakları serperek sıcak olarak servis yapın.

İpucu: Unsuz mercimek çorbasını daha lezzetli hale getirmek için servis yapmadan önce içine bir miktar süt veya krema ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun!