CHP Genel Başkanı Her Konuşmasında Terör Örgütlerine Lanet Okuyan Biri

"Bundan sonraki süreçte sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olacağına yüzde 100 inanıyoruz." diyen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "PKK'lılarla bizi yanyana gösteren videoları şuursuzca yasalara aykırı olarak suç işleyerek yayınlayan bir Cumhurbaşkanı var. Biz aynı şeyi yapsak. Bir miting meydanında PKK'nın teröristlerinin yanına, lider kadrosunun yanına sayın Cumhurbaşkanını koysam, ona şarkı söyletsem kıyamet nerede kopar? CHP Genel Başkanı her konuşmasında terör örgütlerine lanet okuyan birisi. FETÖ'nün de PKK'nın da Allah belasını versin. Ben milletime kurşun sıkana her türlü karşılığın verilmesinde yanayım. Meclis bütçe konuşmasında İHA, SİHA'ları desteklediğimizi söyledim. Her demokrasiyi, vatanı bir ordu korur. Biz ordumuzun, güvenlik kuvvetlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

HDP, Emek Ve Özgürlük İttifakı

Özkan, "Ben size CHP'li bir milletvekili olarak diyorum ki, 'Genel başkanından milletvekiline hiç kimse HDP'ye gizli kapaklı söz veremez'. Söz vermek, protokol imzalamak AK Parti'nin geleneğinde var. Biz Kürt sorununun çözümünün Meclis'te olduğunu söylüyoruz. HDP başka bir ittifak. Onlar Emek ve Özgürlük İttifakı." dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ