Fazlı Teoman Yakupoğlu, 20 Kasım 1967 tarihinde İstanbul’da doğan, Türk rock müzik sanatçısı ve söz yazarıdır.

Teoman 20 Kasım 1967 tarihinde İstanbul’un Tünel semtinde doğmuş olan şarkıcı, ailesinin tek çocuğudur. Ailesi Giresunludur. Avukat olan babası, sanatçı 2,5 yaşındayken öldü.

Ataköy Lisesi’ni bitirdi. Lisans öğrenimi için Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümüne kaydoldu ve bu bölümü bitirdi. Yüksek lisansını ise İstanbul Üniversitesi’nde kadın araştırmaları üzerine yapmak istedi ancak “Çizgi Romanda Kadının Rolü” konulu tezi beğenilmeyince yarım kaldı.

Sanatçı müzik kariyerine 1986 yılında kurduğu Mirage adlı grupta vokal yaparak başladı. Grubun dağılmasından sonra ise Mavi Sakal, Indians, Black Rose, Işığın Yansıması gibi gruplarda çalıştı ve sonra müzik kariyerine solo çalışmalarıyla devam etti. 1996 yılında Roxy Müzik Yarışması’nda Teoman’ın söylediği ‘Ne Ekmek Ne De Su’ şarkısı (müzik: Barlas, söz: Barlas – Teoman), en iyi beste ödülünü alırken ‘Yollar’ şarkısı da en iyi söz ödülüne layık görüldü.

Sanatçının ilk albümü de 1996 Ekim’inde çıktı. Yine “O” adlı ikinci albümü Universal Müzik ve NR1 Müzik etiketiyle 1998 Mayıs’ında çıktı. 4 klip çekilen “O” albümünün müzik kanallarında ve radyolarda en çok istek alan şarkıları “Sus Konuşma”, “O”, “Bazı Yalanlar” ve “Gemiler” oldu. 1998 ve 1999 yılında dört şarkının klipleri Kral TV kanalının Top 20 ve Top 10 listesinde 1 numaraya yükseldi. Akabinde yayınlanan üçüncü albümü Onyedi ile 2000 Mayıs’ında müzikseverlerle buluştu.

Diskografi

Stüdyo albümleri

Teoman (1997)

O (1998)

Onyedi (2000)

Gönülçelen (2001)

Teoman (2003)

En Güzel Hikayem (2004)

Renkli Rüyalar Oteli (2006)

İnsanlık Halleri (2009)

Aşk ve Gurur (2011)

Eski Bir Rüya Uğruna… (2015)

Gecenin Sonuna Yolculuk (2021)

Toplama albümler

Best of Teoman (2004)

Söz Müzik Teoman (2007)

Yavaş Yavaş (2014)

Koyu Antoloji (2018)

Teoman ve Piyano (2021)

Rock and Roll (2022)

Remiks

Remixler (2001)

İstanbul’da Sonbahar Remixler (2001)

Remixler 1 (2001)

Duş Remixler (2001)

Ruhun Sarışın (2001)

Aşk ve Gurur Remixler (2001)

Video klipler

“İstanbul’da Sonbahar”

“Tek Başına Dans”

“Dursun Dünya”

“Kupa Kızı Ve Sinek Valesi”

“En Güzel Hikayem”

“Renkli Rüyalar Oteli”

“Rüzgar Gülü”

“Ruhun Sarışın”

“Çoban Yıldızı”

“Aşk Kırıntıları”

“Kadınım”

“Duş”

“Rapsodi İstanbul”

“Sensiz Olmaz”

“On Yedi”

“İki Yabancı”

“Bazı Yalanlar”

“Gemiler”

“Ne Ekmek Ne de Su”

“Sus Konuşma”

“O”

“Uykusuz Her Gece”

“Paramparça”

“Papatya (akustik)”

“Gönülçelen”

“Nefes Nefese”

“Sevişirdik Bazen”

“Serseri”

“N’apim Tabiatim Böyle”

“Limanında”

Filmleri ve film müziği albümleri

Balans ve Manevra

Romantik

Mumya Firarda

Canlı performans/Konser albümleri

Teoman-Bülent Ortaçgil Konser (2007)

Konserler (2012)

Düetleri

1996: “Papatya” (Özlem Tekin ile düet)

2000: “İki Yabancı” (Şebnem Ferah ile düet)

2001: “Zamparanın Ölümü 2” (Pamela Spence ile düet)

2002: “Mevsim Sonbahar” (Metro ile düet)

2004: “En Güzel Hikayem” (Şebnem Ferah ile düet)

2007: “Aşk Kırıntıları” (Sarah Nile Cameron ile düet)

2007: “Taş Bebek” (Göksel ile düet)

2007: “Zehr-i Zakkum” (Zakkum ile düet)

2008: “Kişisel Bir Şey” (Rashit ile düet)

2009: “Kal” (Atiye ile düet)

2009: “Palavra” (Göksel ile düet)

2009: “Arsız” (Hande Yener ile düet)

2010: “Yakın Ölüm Deneyimi” (Rashit ile düet)

2011: “Bana Öyle Bakma” (İrem Candar ile düet)

2011: “Sensiz Olmaz” (Nilüfer ile düet)

2011: “Portakal Orda Kal” (Ömür Gedik ile düet)

2012: “Dönence” (Kurtalan Ekspres ile düet)

2013: “İki Zavallı Kuş” (Aylin Aslım ile düet)

2013: “Özgürlüğün Elinde” (Şebnem Ferah ile düet)

2015: “Seninim Son Kez” (İrem Candar ile düet)

2016: “İki Aşk” (İrem Candar ile düet)

2021: “Robot Kozmonot” (Kalben ile düet)

2021: ”Nasıl Güzel” (Sufle ile düet)

