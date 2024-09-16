TEKNOFEST 2024 E-Ticaret Hackathonu Yarışması Başvuruları Başladı. TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenecek E-Ticaret Hackathonu Yarışması için başvurular başladı. 20 Eylül’e kadar devam edecek başvurular sonrası ön elemenin ardından yarışmaya katılım hakkı kazanan ekipler, TEKNOFEST Adana’da E-Ticaret Hackathonu Yarışması için bir araya gelecek.

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenecek E-Ticaret Hackathonu Yarışması için başvurular başladı. 20 Eylül’e kadar devam edecek başvurular sonrası ön elemenin ardından yarışmaya katılım hakkı kazanan ekipler, TEKNOFEST Adana’da E-Ticaret Hackathonu Yarışması için bir araya gelecek.

Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, yerel üreticilerin dijital pazarlara ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefleyen E-Ticaret Hackathonu Yarışması için başvurular başladı. Trendyol iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya, 20 Eylül 2024 saat 23:59’a kadar www.t3kys.com adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Üretken Yapay Zekâ (Generative AI) alanında proje geliştiren ya da geliştirmek isteyen lise ve üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora seviyelerinde), mezunlar ve profesyoneller, E-Ticaret Hackathonu’na en az 2 en fazla 4 kişiden oluşan takımlar halinde katılabilecek. Takım kaptanlarının çevrimiçi platform üzerinden gerçekleştireceği başvuruların tamamlanması sonrasında, proje fikirleri jüri tarafından ön elemeden geçirilecek. Katılım hakkı kazanan ekipler, TEKNOFEST Adana’da 2-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek E-Ticaret Hackathon’da yarışma fırsatı bulacak.

Multimodal Teknolojilerle E-Ticarette Devrim

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenecek E-Ticaret Hackathon Yarışmasında katılımcıların NLP (Doğal Dil İşleme), CV (Bilgisayarla Görü) ve multimodal teknolojileri kullanarak ürün fotoğraflarından ve kısa ifadelerden otomatik olarak ürün isimleri ve açıklamaları oluşturabilecek, ürün fotoğraflarının kalitesini artırabilecek ve yerel üreticilerin uluslararası pazarlara ulaşmasına yardımcı olmak için çok dilli destek sağlayabilecek çözümler geliştirmeleri bekleniyor. Bu çözümler sayesinde yerel üreticilerin ürünlerini çevrimiçi alışveriş platformlarında daha görünür hale getirerek satışlarını artırması hedefleniyor.