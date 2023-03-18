Tek yürek 41 milyar nerede?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çay, şeker ve terlik eksikliğini dile getirmesi

Diğer yandan, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası ile toplanan bağışlar da gündemdeki yerini koruyor. Kampanyanın amacı, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yeniden yapılanma çalışmalarının finanse edilmesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasına göre, kampanyada toplanan 115 milyar liranın sadece bir kısmı hesaplara yatırıldı. 41 milyar liranın akıbetine ilişkin net bir yanıt gelmedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, toplanan bağışlar hakkında merak ettiklerini ve 41 milyar liranın akıbetinin açıklanması gerektiğini belirtti. Bülbül, bu paraların hesabının verilmesi gerektiğini ve konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kampanyalar aracılığıyla toplanan 115 milyar liranın nerede olduğu sorusunu yöneltti.

KAYNAK : https://www.sozcu.com.tr/