Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Isparta’da basın açıklaması yaptı. Özdağ, "MHP'li kardeşim bu seçimde Zafer Partisi'ne oy vermelisin" dedi.

Prof. Dr. Ümit Özdağ yaptığı açıklamada, "Ak Parti cenahından DEM ve Kandil’den gelen açıklamalar seçimlerden sonra tekrar terörle müzakere sürecinin başlayacağını gösteriyor. Bu çerçevede Anayasanın ilk 3 maddesinin ve 66. maddenin de değiştirilmesinin hedeflendiğini görüyoruz. Ak Parti’nin 2010 – 2011 sürecinde Anayasanın ilk 3 maddesinin değiştirilmesi için TBMM’ye Anayasaya aykırı olmasına rağmen bir önerge verdiğini hatırlıyoruz. 2015 Dolmabahçe Mutabakatı ile de aynı sürecin tekrarlandığını Türk milleti unutmadı. Şimdi yine PKK terör örgütü, DEM, Ak Parti flörtünün güçlendiği net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Seçimler yaklaşırken Milliyetçi Hareket Partili bütün ülkücü, Türk milliyetçisi kardeşlerime bir çağrıda bulunmak istiyorum; Türkiye’nin yıkılmasına Anayasadan Türklüğün çıkartılmasına, milli üniter laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dağıtılmasına ortak olmayın. Sizler rahmetli Alparslan Türkeş ile birlikte yol yürümüş insanlarsınız. Ona ihanet etmeyin. Sizleri bu seçimlerde Zafer Partisi’ne oy vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.