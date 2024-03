Nermin Yıldırım Kara: Mücbir sebep hali uzatılmalı

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, deprem bölgesindeki mücbir sebep halinin uzatılması gerektiğine dair yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Nermin Yıldırım Kara'nın açıklaması şu şekilde;

Aradan geçen 14 ayı aşkın süre zarfında deprem bölgesinde ticari hayatın henüz eski işler haline dönmediğini belirten Nermin Yıldırım Kara, “Bilindiği üzere 6 Şubat depremleri sonrası etkilenen 11 ilde ve bir ilçede deprem tarihi itibarıyla vergi ödemeleri ertelenmiş ve mücbir sebep hali ilan edilmişti. Önce mücbir sebep halinin 31 Temmuz 2023’te bitirilmesi kararlaştırılmış sonra depremin en çok zarar verdiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, İslahiye ve Nurdağı’nda 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu kararın sonrasında da mücbir sebep hali 30 Nisan 2024 tarihine kadar sözü geçen il ve ilçeler için tekrar uzatıldı. Bizim birincil talebimiz mücbir sebepten kaynaklanan vergi borçlarının 31.12.2023’den itibaren en az 2 yıl ertelenmesiydi. Birkaç aylık uzatmaların yetersiz kalacağını her fırsatta belirttik. Bunu yetkililer de çok iyi biliyor. Her uzatma bitişinde yeniden bu meseleyi gündeme getirmeye ve bölgedeki esnafların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bunun yerine gerçekten herkesin kendini güvende hissedeceği ve planlamasını yapabileceği 2 yıllık bir uzatma tercih edilebilirdi. Her gün siftah yapmakta dahi zorluk çeken insanlardan vergi ödemesini nasıl bekleyeceksiniz? Ticari hayatın eski işler haline döndüğünü iddia edebilir misiniz?” dedi.

ESNAFIN BORÇLARI ÖDEYECEK GÜCÜ YOK

Yıkılan iş yerlerine yenilerinin yapılmasının uzun zaman alacağını aktaran Hatay Milletvekili, “Bu ertelenen vergiler 30 Nisan’da kendini toparlayamamış esnafın önüne çıkarsa ticari hayata tamamen ket vurulur, yurttaşlarımız borçlar altında ezilir. 21 metrekarelik yerlerde ticari hayat sürdürülmeye çalışılıyor. İş yerlerini kaybedenlerin tekrar yeniden bir iş yerine ulaşması oldukça uzun zaman alacak. Dünden bugüne hiçbir şey normale dönmüyor. Daha barınma sorunu çözülememişken birkaç aylık periyotlarda ticari hayatın normale dönmesi mümkün değil. Van depremi sonrası yaşanan mücbir sebep halini de burada örnek olarak verebiliriz. Van depremi sonrası 23.10.2011 tarihinde ilan edilen mücbir sebep hali 31.05.2017 tarihine kadar sürmüştü. Şimdi yaşadığımız depremi ‘asrın felaketi’ diye tanımlarken birkaç aylık periyotlara insanları sıkıştırmak hakkaniyetli değildir. Daha önce de ilan edilen mücbir sebep durumunda da eksiklikler olduğunu dile getirmiştik. Vergi ve SGK borçlarının 24 aylık faizsiz taksitlendirilmesinde istenen teminat şartları yurttaşlarımızı mağdur ediyor. 50 bin TL ve üzeri borçlar için istenen bu şartı tüm depremzede esnafların karşılayabilmesi mümkün değil. Teminat şartının da kaldırılması gerekir. Sembolik ertelemeler depremin yıkıcı etkisini gideremez. Gerçek düzenlemelere ve vergiden arındırılmaya ihtiyacımız var.” dedi.