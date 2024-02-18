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Murat Kurum: Taksicimizi uğraştıran değil ulaştıran İstanbul diyerek rahatlatacağız

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Murat Kurum: Taksicimizi uğraştıran değil ulaştıran İstanbul diyerek rahatlatacağız
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar Mehmet Çakır Kültür Merkezi’nde taksi şoförleri ile bir araya geldi. İstanbul’da düğüm haline gelen taksi problemini çözeceklerini belirten Kurum, “Biz, hem taksicimizi hem de İstanbulluları ‘Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul’ diyerek rahatlatacağız.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar Mehmet Çakır Kültür Merkezi’nde taksi şoförleri ile bir araya geldi. İstanbul’da düğüm haline gelen taksi problemini çözeceklerini belirten Kurum, “Biz, hem taksicimizi hem de İstanbulluları ‘Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul’ diyerek rahatlatacağız.” dedi.

Kurum, halihazırda kullanılan aplikasyonların çeşitliliğinin altını çizerek, daha sistemli bir düzen hedeflediklerini, “İstanbul’da taksi işletim mantığını kökten değiştireceğiz, karmaşayı tamamen gidereceğiz. Biz ilk iş olarak; şu anda kullandığınız tüm dijital sistemleri; ‘Merkezi Taksi Sistemi’ çatısı altında birleştireceğiz.” ifadeleriyle dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin taksi işletmeciliğini gelir kapısı olarak göremeyeceğini vurgulayan Kurum, “Taksilerimiz İstanbullulara hizmet aracıdır ve acilen bir rant aracı olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun yanında; Büyükşehir belediyesi de taksiyi bir gelir kapısı olarak görmemelidir, göremez, bizim dönemimizde görmeyecektir.” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.

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