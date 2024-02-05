Milletvekili Rızvanoğlu Beşiktaş Akatlar’daki kentsel dönüşüm mağdurlarıyla bir araya geldi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, DEVA Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı Mustafa Akgün ve DEVA Partisi teşkilat mensupları, İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm mağdurları ile bir araya geldi.

Rızvanoğlu, 29 Ocak 2023 tarihinde Akat Mahallesi 18 Ada 1 Parsel’de vatandaşların yaşadığı kentsel dönüşüm mağduriyetini TBMM’ye taşımış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

“Yerinde dönüşüm ilkelerine uygun davranılmıyor”

Yerinde dönüşüm ilkelerine uygun davranılmadığını belirten Rızvanoğlu “Aynı sokak ve bölgedeki farklı projelerde hak sahiplerine farklı uygulamalar yapılması Anayasa’nın eşitlik ilkesi ile bağdaşmıyor. Yine aynı sokaktaki diğer projelerde 600’den fazla hak sahibi ile uzlaşı sağlanırken, bahse konu parselde 26 hak sahibinin mağdur edilmesi abesle iştigal. Ayrıca, yapı kayıt belgesi bulunan vatandaşlarımıza dönüşüm için ‘yerinde’ hak verilmemesi, ‘yerinde dönüşüm’ ilkelerine uygun değil.” açıklamasında bulundu.

“Vatandaşların mağduriyeti keyfi uygulamalara bırakılamaz”

Vatandaşların mağduriyeti keyfi uygulamalara bırakılamaz diyen Rızvanoğlu “Yapı kayıt belgesi başvurusunun onaylanmasından sonra yapı üzerinde tasarruf hakkı kazanan vatandaşların satın alma talebi karşılanmadan ve satın alma dilekçelerine dönüş yapılmadan ihaleye çıkılması kabul edilemez. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin projede belirleyici bir model ve esas belirlemeksizin, süreci yüklenici firmanın keyfi uygulamalarına bırakması kamusal sorumluluklar açısından doğru değil.” dedi.

“Vatandaşlarımızın haklı taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz”

Milletvekili Rızvanoğlu, “Vatandaşlarımızın mağduriyetini TBMM’ye taşıdıktan sonra yeniden bir araya geldik ve konuya ilişkin yeniden değerlendirmelerde bulunduk. Anayasa’nın 98. Maddesi gereğince soru önergesinin cevaplanması için geçerli olan 15 günlük sürenin dolmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın haklı taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızla birlikteyiz ve haklı mücadelemizden güç alıyoruz” dedi.