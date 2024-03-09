Karatutlu: ‘Depremin şehrimize ve bölgemize verdiği hasar sona erene kadar çalışmaya devam edeceğim

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, düzenlediği basın toplantısında, deprem sonrası bölgede yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine değindi.

Deprem bölgelerindeki barınma sorununa değinen Karatutlu, "Bölgenin en önemli sorunu barınma. Hükümet bir yıl içinde bütün herkesi evlerine oturtacağı sözü vermişti. Ancak, TOKİ marifetiyle yaptığı binaların sadece vaat ettiğinin beşte biriyle onda biri arasını yaptırabildi," diye konuştu.

Karatutlu, vatandaşların bilgilendirilme sorununa dikkat çekerek, "Bir yıl boyunca depremde yaşanan en büyük sorun, vatandaşın bilgilendirilme sorunuydu. Ne mülki idare, valilik, ne belediyeler, ne çevre şehircilik, hiçbir ilde periyodik olarak ne basını ne halkı bilgilendirecek bir mekanizma kurmadılar," ifadelerini kullandı.

Orta hasarlı binaların Kahramanmaraş'ta büyük sorunlardan biri olduğunu belirten Karatutlu, "Bölgede sadece barınma ile ilgili sorunlar değil, yeni yeni şeyler de oluştu. Örneğin, orta hasarlı binalar Kahramanmaraş'ta en büyük sorunlardan biri," şeklinde konuştu.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, deprem bölgelerindeki sorunların çözümü için hükümete ve ilgili kurumlara çağrıda bulunarak, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

"Maalesef, siyasetçiler vatandaşları dinlemek ve sorunlarını çözmek yerine, kendi çıkarlarına odaklanıyor"

Karatutlu, 5 Şubat 2023 tarihine kadar belediye tarafından ruhsat verilen bölgelerin depremden sonra "uygunsuz" ilan edildiğini belirtti. Bu durumun, kredi çeken vatandaşları mağdur ettiğini ve ilgili çalışmaların yavaş ilerlediğini ifade etti. Karatutlu, bu konunun çözümünün seçim sonrasına bırakıldığını vurguladı. Ayrıca, milletvekili, iktidarın temsilcilerinin ve siyasilerin vatandaşlarla yeterince ilgilenmediğini ve sorunları çözmede yetersiz kaldığını eleştirdi. Karatutlu, siyasetçilerin vatandaşları dinlemek ve sorunlarını çözmek yerine, kendi çıkarlarına odaklandığını belirtti.

Kahramanmaraş'ta eski bina apartmanlarının da mağduriyet yaşadığını ifade eden Karatutlu, vatandaşların sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı. Milletvekili, iktidarın kibirli ve vatandaştan kopuk tavrını eleştirerek, bu durumun Kahramanmaraş'ta da devam ettiğini belirtti.

Karatutlu, sorunların çözümü için çalışmalarına devam edeceğini ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

"Bölgede, TOKİ yapılan yerlerde yol yok, doğru düzgün okul yok, sağlık ocağı yok, ısınma sorunları yaşanıyor"

Karatutlu, depremzedelerin en büyük sorununun barınma olduğunu belirterek, hükümetin bir yıl içinde herkesi evlerine oturtma sözünün yerine getirilemediğini vurguladı. TOKİ'nin yaptığı binaların vaat edilenin çok altında kaldığını ve altyapı sorunlarının devam ettiğini ifade etti.

Kahramanmaraş'ta "uygunsuz alan" ilan edilen bölgelerdeki vatandaşların mağduriyetine dikkat çeken Karatutlu, bu konuda hükümetin yavaş hareket ettiğini ve çözümün seçim sonrasına bırakıldığını belirtti. Ayrıca, iktidarın vatandaşlarla yeterince ilgilenmediğini ve sorunları çözmede yetersiz kaldığını eleştirdi.

Küçük Sanayi Sitesi ve Kuyumcu Kent'teki esnafın yaşadığı sorunlara da değinen Karatutlu, kooperatif yapılarının denetimsiz kaldığını ve esnafı mağdur ettiğini ifade etti. Kooperatiflerin tek elde toplanmasının ve vatandaşın bilgilendirilmemesinin sorunları daha da artırdığını belirtti.

Sağlık alanında da sorunların olduğunu belirten Karatutlu, Kahramanmaraş'ta sağlık kapasitesinin artırılması gerektiğini ve planlamada yaşanan sorunlara dikkat çekti. Yeni yapılacak hastanenin yerinin şehrin uzağına planlanması ve kışlanın sulak alanının yanıltıcı bir şekilde rapor edilmesi gibi konularda bakanın yanıltıldığını ifade etti.

"Kahramanmaraş'ta belediyeciliğin, şehrin rantını üç beş kişiye yedirmeyecek şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz"

Karatutlu, Göksu ilçesinde yaşanan kardiyolog eksikliğine ve Türkoğlu cezaevinin geç açılması nedeniyle hükümlü ve tutukluların farklı illere gönderilmesinin, depremde mağdur olan aileler için ek bir yük oluşturduğuna dikkat çekti.

Kahramanmaraş'taki fabrikaların atıklarının denetlenmemesi ve özellikle Aksu Barajı'nın kirlenmesi konusunda da uyarılarda bulunan Karatutlu, belediyenin atık sistemlerini denetleme konusunda yetersiz kaldığını ve gece denetimlerinin yapılmaması nedeniyle sorunun devam ettiğini belirtti. Belediyenin, fabrika işletmecilerinden atık miktarına göre ücret talep etmesi gerektiğini vurguladı.

DEVA Partisi olarak, seçim yaklaşırken iktidar ve muhalefet partilerinin vaatlerini değerlendirdiklerini belirten Karatutlu, Kahramanmaraş'ta belediyeciliğin, şehrin rantını üç beş kişiye yedirmeyecek şekilde yapılması gerektiğini ifade etti. İktidar destekli bir muhalefetin oluştuğunu düşündüklerini ve lüks otellerde aday tanıtımı yapan ve büyük bütçeler harcayan partilerin kaynaklarının nereden geldiğini sorguladıklarını belirtti.

Vatandaşlardan gelen en önemli sorunlardan birinin mücbir sebep süresinin uzatılması olduğunu ifade eden Karatutlu, bölgedeki vatandaşların gerçekten buna ihtiyacı olduğunu ve İŞKUR marifetiyle işe alınan kişilerin kadro taleplerinin de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Karatutlu, Kahramanmaraş Milletvekili olarak, sorunlar çözülene kadar ve depremin şehre ve bölgeye verdiği hasar sona erene kadar çalışmaya devam edeceğine söz verdi.