Karal: Böyle giderse açlığa mahkum edilen emekliler hakkını helal etmez

Emeklilere yapılan zam oranları ile ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması ile emeklilerin aylık farklarını alacağı tarih belli oldu.

DEVA Partili Hasan Karal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark tutarlarının ödenmeye başlanacağı şeklindeki açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Son dakika diye duyurulan maaş farkıyla emekliler otobüs bileti alsa gittiği yerden geri dönemez"

Bakan'ın yaklaşık yüzde 7'lik maaş farklarıyla ilgili açıklamasının 'son dakika' olarak duyurulduğunu belirten Milletvekili Karal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm haber kanallarında, internet sitelerinde 'SON DAKİKA' olarak duyurulan, 'emekli maaş farkı' ile ne yapılabilir, bakalım. Emekli; pazara- markete gitse, alışveriş sepetini dolduramaz. Dışarıda yemek yemek istese, hesabı ödeyemez. Bir kilo et alır ama pişiremez. Otobüs bileti alsa, gittiği yerden geri dönemez. Torununa okul harçlığı verse, çocuk 1 hafta idare edemez. Ezcümle; böyle giderse açlığa mahkum edilen emekliler hakkını helal etmez."