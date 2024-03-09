Hüseyin Baş: Ortalığı ayağa kaldırıyorlar ama İsrail’le ticarete devam ediyorlar

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, iktidarın ‘Gazze – İsrail’ tavrını eleştirdi. Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından, “Ortalığı ayağa kaldırıyorlar ama İsrail’le ticarete devam ediyorlar. Samimi olmayan hükümete seçimde dersini vermek gerek” notu ile dikkat çekici bir video paylaştı.

Videoda AKP iktidarının İsrail ile devam eden ilişkilerine dikkat çeken BTP lideri şu ifadeleri kullandı.

“Niye hala Kürecik Radar Üssünden İsrail’e istihbarat sağlıyorsun”

“Avrupa’da petrol yok, doğalgaz yok, kömür yok. Ne üretecek olsa bunu bir şekilde dışarıdan ithal etmek zorunda. Rusya- Ukrayna savaşı da öyle bir katladı ki meseleyi…. Tabii doğal olarak hepsi Rusya’ya bir karşı duruş sergilemek ve onunla ticareti durdurmak durumunda kaldılar. Yani işine gelmeyen, ideolojisine ters bir şey olunca hemen ticareti kesiyor adamlar. Kime benzemiyor? İsrail’le hala ticaret yapanlara hiç benzemiyorlar. Kim İsrail’le ticaret yapıyor? Türkiye’de birileri yapıyor, büyük büyük gemilerle yapıyorlar. Yap kardeşim yap, benim umurumda değil, senin ne ticaret yaptığın da… Kalkıp niye yalan söylüyorsun, niye ortalığı ayağa kaldırdın da hala Kürecik Radar Üssünden İsrail’e istihbarat bilgisini sağlayan ülke olma özelliğini devam ettiriyorsun? Niye ortalığa ayağa kaldırdın da hala onların pilotlarını eğitiyorsunuz? Kaldırma o zaman ortalığı ayağa.

“Ellerinde Filistinlinin kanı var”

Seçime yaklaştık, bütün İsrail karşıtı propaganda bitti farkında mısınız? Niye? Sayın Cumhurbaşkanının bir mitinginde bir vatandaş ‘İsrail’le ticareti durdurun’ diye döviz açtı, kolluk kuvvetleri yaka paça kişiyi aldılar. Çünkü bu gerçek, bu yalan değil. O söyledikleri yalanın içinde bir gerçek var, hala onların elinde Filistinlinin kanı var. Bu bela da onlara yeter.”