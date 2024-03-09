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Gelecek Partili Şahin’den İktidara 'Deprem Konutları Nerede?' Çıkışı

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Gelecek Partili Şahin’den İktidara 'Deprem Konutları Nerede?' Çıkışı
Gelecek Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Kahramanmaraş’a bir ziyaret gerçekleştirerek önemli temaslarda bulundu.

Gelecek Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Kahramanmaraş’a bir ziyaret gerçekleştirerek önemli temaslarda bulundu. Milletvekili Şahin, beraberinde Gelecek Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Muharrem Çevik ile birlikte, tamamlanmayan deprem konutları, konteyner sıkıntısı ve şehir merkezinde kaldırılmamış molozlar gibi konuları ele aldı. Şahin, şehrin yaşadığı bu sorunlara dikkat çekerek çözüm için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Moloz yığınları arasında bir basın açıklaması gerçekleştiren Milletvekili Şahin;

“Bugün, maalesef deprem bölgesindeki konteyner kentlerin kışa hazır olmadığını görüyoruz bu önemli bir sorun. Onun yanında en önemli sorun deprem bölgesinde yeterli konut yapılmıyor diye çok net bir uyarımız olmuştu. Bugün geldiğimiz noktada Kahramanmaraş’ta da diğer illerimizde de maalesef yeterli konut yapılmıyor.

Ben buradan iktidar yetkililerine sesleniyorum deprem konutları nerede? Depremzede vatandaşlarımızın barınma sorunu nasıl çözülecek?” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasından ardından Şahin, Gelecek Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Muharrem Çevik ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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