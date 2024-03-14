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Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kirli pazarlıklar içinde

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Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kirli pazarlıklar içinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da düzenlenen mitinge katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da düzenlenen mitinge katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler." dedi.

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