Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kirli pazarlıklar içinde
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da düzenlenen mitinge katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da düzenlenen mitinge katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler." dedi.
Siyaset
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