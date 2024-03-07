Ekmen: Geleneksel medyada iktidar tekeline, sosyal medyada ise algoritma çemberine rağmen azimle çalışıyoruz

Çağdaş demokrasilerin önündeki en büyük tehditlerden birinin sosyal medya düzeni olduğunu düşünüyorum diyen Ekmen, sosyal medya düzeninden kastının söz konusu algoritmalar ve bireyi dar bir dünyaya hapseden yapay kuşatmalar olduğunu belirtti.

Mehmet Emin Ekmen, sözlerinin devamında konuya şöyle açıklık getirdi:

“Sosyal medyaya girdiğinizde eğer futbol izliyorsanız sizi bir futbol yönlendirmesi kuşatıyor, eğer çeyiz işine meraklıysanız çeyiz, mutfağa meraklıysanız mutfak, siyasi partilerden birine yakınsanız bu konuda hoşunuza gidecek görseller vb. paylaşımlar sizleri kuşatıyor. Böylelikle yankı odası diye tarif edilen benzerlerin çok dar alanda paslaştıkları bir dünya ortaya çıkıyor. Dolayısıyla belirli bir çemberin içine hapsolup çıkamıyorsun.”

Türkiye’de geleneksel medyanın “zaten işlevsiz” olduğuna dikkat çeken Ekmen, vatandaşın özgür ve tarafsız haber görmesini sağlayan bir iletişim aracı olarak sosyal medya umut vadediyordu fakat yapay zekada meydana gelen gelişmeler ve sisteme entegre edilen algoritmalar yüzünden burada da seçmenin dar bir gündemin içine hapsedildiğini ifade etti.

Geleneksel medyanın gerçekleri çarpıttığını, muhalefete hiç yer vermediğini ve daima iktidar propagandası yaptığını belirten Ekmen, sosyal medya üzerinden de manipülatif girişimlerde bulunarak dezenformasyona yol açtığını ifade etti.

Ekmen, vatandaşın gerçeği görmesi ve alternatifler arasından bir seçim yapabilmesi için kendisine başka seçeneklerin sunulması ve onlardan haberdar olması gerektiğini fakat bu çemberi kırmanın çok zor olduğunu ifade etti.

Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, bütün bunlara karşın nasıl bir mücadele verdiklerini şöyle ifade etti:

DEVA Partisi herhangi bir hazine yardımı almadan sırtını belediyelere, devlete ya da başka bir güç odağına dayanmadan tamamen gönüllülerin çabası ile ve çok mütevazi bütçelerle kampanyasını yürütüyor. Bunun da tabii ki sandığa negatif etkisi öngörülüyor ancak arkadaşlarımız belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi, il, ilçe ve büyükşehir belediye başkan adaylarımız ile sahada kapı kapı dolaşarak esnaf ve haneleri ziyaret ederek derdimizi anlatmaya çalışıyor. Sosyal medyada çok sembolik bütçelerle reklam veriyoruz ama anladığımız kadarıyla bu reklam da o algoritmanın etkisiyle sadece benzeşen hesapların önüne düşüyor. Doğrusu bu durum bizim açımızdan zoru daha da zorlaştıran bir tablo ancak arkadaşlarımızın azmi yüksek, sabahtan akşama, saat sekizden on bire kadar hane hane dolaşarak partimizin mesajını iletmeye çalışıyorlar.